Quique Club y Estudiantes debieron suspender su partido debido a la tormenta que se desató en Paraná en la noche de este lunes.

Quique Club y Estudiantes no pudieron cumplir con el primer partido de la llave de cuartos de final del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Básquet. El cotejo fue suspendido por la fuerte tormenta desatada en la capital entrerriana cuando al primer tiempo le restaban seis minutos y 57 segundos. A esa altura ganaba Estudiantes por 31 a 21.

Ahora habrá que esperar cuando se le dará continuidad al cotejo correspondiente a la instancia del certamen asociativo, que además tiene estos emparejamientos: Sionista (1°)-Talleres (8°), Recreativo (2°)-Paracao (7°) y Olimpia (4°)-Ciclista (5°), consigna Paraná Deportes.

Es de recordar que, tanto los cuartos de final como las semifinales, se disputarán al mejor de tres encuentros. La APB confirmará próximamente los días, horarios y escenarios de los restantes partidos.