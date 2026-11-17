Los entrenamientos en el Cenard se extenderán hasta el jueves 19 de noviembre.

El básquet entrerriano tiene cuatro representantes en el Showcase CAB, una instancia de evaluación, seguimiento y entrenamiento que organiza la Confederación Argentina de Básquet (CAB) en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), en la Ciudad de Buenos Aires.

Las convocadas son Victoria Cangiani, de Regatas Uruguay; Guadalupe Navarro, de Paracao; Emilia Serfaty, de Estudiantes de Paraná, y Florencia Losada, de Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay. Las cuatro jugadoras participan de las actividades previstas entre el 16 y el 19 de noviembre, junto a otras de las principales promesas del país.

La convocatoria reúne a deportistas seleccionadas a partir de su desempeño en los Campus Regionales y forma parte del proceso de desarrollo y detección de talentos impulsado por el Departamento de Selecciones de la CAB.





El programa contempla evaluaciones físicas y estudios de antropometría, neurociencia, optometría y pisada. También incluye talleres de psicología, nutrición, prevención del dopaje, inglés, análisis de video y arbitraje, además de sesiones de técnica individual, entrenamientos y partidos bajo la modalidad Try-Out.

El Showcase representa la última instancia de trabajo de las categorías formativas antes de eventuales convocatorias a los procesos de Selecciones Nacionales.

Concentración Showcase Femenino

Alliot, Juana | República Oeste (Santa Fe)

Álvarez Betancur, Lola | Centro Galicia (AFMB)

Aymonino, Pilar | Club de Pelota (Buenos Aires)

Bello, Paloma | Boca (AFMB)

Bressan, Virginia | Hindú (Córdoba)

Cangiani, Victoria | Regatas de Uruguay (Entre Ríos)

Clemente, Ahitana | Instituto (Córdoba) Delgado

Mazzia, Agustina | San Lorenzo de Tostado (Santa Fe)

Dietrich, Paloma | Villa Minetti (Santa Fe)

Fernández Cao, Josefina | Vélez Sarsfield (AFMB)

Fonseca, Lara | Municipalidad Luján de Cuyo (Mendoza)

Lazota, Francesca | Centro Galicia (AFMB)

Francois Costello, Indiana | Hindú (Córdoba)

García, Pilar | Estudiantes de Olavarría (Buenos Aires)

García Pose, Emma | Lanús (AFMB)

García Pose, Olivia | Lanús (AFMB)

Losada, Florencia | Tomás de Rocamora (Entre Ríos)

Lede, Juana | Alejandro Korn (AFMB)

Manara Feresin, María del Pilar | Centro Cultural Alberdi (Córdoba)

Milardovich, Melina | Centenario (Santa Fe)

Monjelardi, Jelena | El Talar (AFMB)

Montivero, Juana | Bahiense del Norte (Buenos Aires)

Montoya, Isabella | Unión de Mar Del Plata (Buenos Aires)

Navarro, Guadalupe | Atlético Paracao (Entre Ríos)

Pacheco, Zoe | Vélez Sarsfield (AFMB)

Pereyra, Briana | Sociedad Española (San Luis)

Pisani, Clara | Bahiense del Norte (Buenos Aires)

Redondo, Alma | San Lorenzo de Tostado (Santa Fe)

Serfaty, Emilia | Estudiantes de Paraná (Entre Ríos)

Sepulveda, Charo | Centro Español (Neuquén)

Fuentes: CAB y FBER

Fotos: CAB.