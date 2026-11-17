Luis Lobo Medina, quien dirigió a Patronato en la última fecha de la Primera Nacional, fue designado para Boca-Independiente Rivadavia.

La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer este martes las designaciones arbitrales para los octavos de final del Torneo Clausura de Primera División. Luis Lobo Medina será el encargado de dirigir el encuentro entre Boca e Independiente Rivadavia de Mendoza, mientras que Pablo Dóvalo impartirá justicia en el cruce entre River y Lanús.

El Millonario jugará el domingo 22, a las 19, en un partido que tendrá a Pablo Gualtieri y Eric Grunmann como asistentes, Pablo Giménez como cuarto árbitro y Gastón Monson Brizuela en el VAR. Iván Núñez será el AVAR.

Por su parte, el Xeneize recibirá al conjunto mendocino el miércoles 25, desde las 21. Juan Pablo Belatti y Maximiliano Castelli serán los asistentes, Juan Pafundi estará como cuarto árbitro, José Carreras tendrá a su cargo el VAR y Wenceslao Meneses será el AVAR.

La actividad de los octavos de final comenzará el viernes 20 con Vélez-Belgrano de Córdoba, desde las 20. El árbitro será Yael Falcón Pérez, acompañado por Lucio Méndez y Lucas Pardo como asistentes. Felipe Viola estará como cuarto árbitro, Héctor Paletta en el VAR y Diego Verlotta en el AVAR.

El sábado 21 se disputarán dos encuentros. A las 15, Defensa y Justicia enfrentará a Barracas Central con Pablo Echavarría como árbitro, Facundo Rodríguez y José Castelli como asistentes, Ezequiel Billone como cuarto árbitro, Bryan Ferreyra en el VAR y Gastón Suárez como AVAR.

A las 17, Argentinos Juniors jugará ante Independiente. Jorge Baliño será el juez principal, con Pablo González y Matías Balmaceda como asistentes, Agustín Vegetti como cuarto árbitro, Fernando Echenique en el VAR y Mauro Ramos Errasti en el AVAR.

El domingo 22, Rosario Central recibirá a Gimnasia de Mendoza desde las 16. Leandro Rey Hilfer será el árbitro, Sebastián Raineri y Carlos Viglietti sus asistentes, Leonardo Billanueva el cuarto árbitro, Germán Delfino estará en el VAR y Javier Uziga en el AVAR.

Luego del cruce entre River y Lanús, a las 22, Instituto enfrentará a Huracán. Darío Herrera será el árbitro, Gabriel Chade y Diego Martín los asistentes, Lucas Cavallero el cuarto árbitro, Yamil Possi estará en el VAR y Walter Ferreyra en el AVAR.

Finalmente, el lunes 23, desde las 17, Gimnasia de La Plata se medirá con Newell's. Nicolás Ramírez será el juez principal, acompañado por Miguel Savorani y Hugo Páez como asistentes, Jorge Broggi como cuarto árbitro, Sebastián Habib en el VAR y Laura Fortunato en el AVAR.

Los cruces se disputarán a partido único y definirán a los ocho equipos que avanzarán a los cuartos de final del certamen.