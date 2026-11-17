El seleccionado U15, confirmado para viajar a San Francisco. (Foto: Gentileza Nicolás Portela)
La Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER) confirmó la nómina de jugadores que integrarán la Selección U15 masculina que representará a la provincia en la Copa Región Centro, a disputarse el 21 y 22 de noviembre en San Francisco, Córdoba.
El plantel entrerriano tendrá como escenario de competencia el Club Atlético San Isidro, donde se desarrollará un cuadrangular bajo el formato de todos contra todos. Además del representativo provincial, participarán las selecciones de las federaciones de Santa Fe y Córdoba, junto con el combinado invitado de la Asociación de Básquet de San Francisco.
De acuerdo con la planificación establecida por el cuerpo técnico, los jugadores convocados deberán presentarse el jueves 19 de noviembre en el Albergue Deportivo del Atlético Echagüe Club de Paraná, ubicado en calle 25 de Mayo 555. A partir de las 20.30 comenzarán los entrenamientos preparatorios.
La concentración se extenderá durante el jueves 19 y viernes 20 de noviembre, jornadas destinadas a los trabajos de preparación y puesta a punto del equipo antes del viaje a Córdoba y del inicio de la competencia.
De esta manera, Entre Ríos afrontará un nuevo compromiso regional con su seleccionado de la categoría U15, en un torneo que permitirá a los jóvenes jugadores sumar experiencia competitiva y continuar con su proceso de formación y desarrollo dentro del básquet provincial.
Lista de convocados
Imanol Echazarreta (Atlético Tala)
Benicio Lanzi (Parque Sur)
Jerónimo Torres (Parque Sur)
Augusto Gradizuela (Rocamora)
Marcos D’Angelo (Zaninetti)
Santiago Sauer (Estudiantes de Paraná)
Edgar Andreoli (Talleres)
Victorio Greca (Echagüe)
Ciro Portela Quero (Atlético María Grande)
Mateo Moscardi (Patronato)
Alejo Fernandez Becker (SyD San José)
Benjamín Soto (Urquiza)
CRONOGRAMA
Sábado 21 – Jornada 1
17.30 Partido 1 – Asociación de San Francisco – Entre Ríos
19.15 Breve acto inaugural – Presentación oficial
20.30 Partido 2 – Córdoba – Santa Fe
Domingo 22 – Jornada 2
9 Partido 3 – Asociación de San Francisco – Santa Fe
10.45 Partido 4 – Córdoba – Entre Ríos
16.30 Partido 5– Entre Ríos – Santa Fe
18.30 Córdoba – Asociación de San Francisco
20.30 Ceremonia de Premiación – Entrega de la Copa