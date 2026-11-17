La Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER) confirmó la nómina de jugadores que integrarán la Selección U15 masculina que representará a la provincia en la Copa Región Centro, a disputarse el 21 y 22 de noviembre en San Francisco, Córdoba.

El plantel entrerriano tendrá como escenario de competencia el Club Atlético San Isidro, donde se desarrollará un cuadrangular bajo el formato de todos contra todos. Además del representativo provincial, participarán las selecciones de las federaciones de Santa Fe y Córdoba, junto con el combinado invitado de la Asociación de Básquet de San Francisco.

De acuerdo con la planificación establecida por el cuerpo técnico, los jugadores convocados deberán presentarse el jueves 19 de noviembre en el Albergue Deportivo del Atlético Echagüe Club de Paraná, ubicado en calle 25 de Mayo 555. A partir de las 20.30 comenzarán los entrenamientos preparatorios.

La concentración se extenderá durante el jueves 19 y viernes 20 de noviembre, jornadas destinadas a los trabajos de preparación y puesta a punto del equipo antes del viaje a Córdoba y del inicio de la competencia.

De esta manera, Entre Ríos afrontará un nuevo compromiso regional con su seleccionado de la categoría U15, en un torneo que permitirá a los jóvenes jugadores sumar experiencia competitiva y continuar con su proceso de formación y desarrollo dentro del básquet provincial.

Lista de convocados

Imanol Echazarreta (Atlético Tala)

Benicio Lanzi (Parque Sur)

Jerónimo Torres (Parque Sur)

Augusto Gradizuela (Rocamora)

Marcos D’Angelo (Zaninetti)

Santiago Sauer (Estudiantes de Paraná)

Edgar Andreoli (Talleres)

Victorio Greca (Echagüe)

Ciro Portela Quero (Atlético María Grande)

Mateo Moscardi (Patronato)

Alejo Fernandez Becker (SyD San José)

Benjamín Soto (Urquiza)

CRONOGRAMA

Sábado 21 – Jornada 1

17.30 Partido 1 – Asociación de San Francisco – Entre Ríos

19.15 Breve acto inaugural – Presentación oficial

20.30 Partido 2 – Córdoba – Santa Fe

Domingo 22 – Jornada 2

9 Partido 3 – Asociación de San Francisco – Santa Fe

10.45 Partido 4 – Córdoba – Entre Ríos

16.30 Partido 5– Entre Ríos – Santa Fe

18.30 Córdoba – Asociación de San Francisco

20.30 Ceremonia de Premiación – Entrega de la Copa