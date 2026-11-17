Licha Martínez abraza a Nico Paz, una de las figuras del partido en el estadio Mario Kempes.

En su última actuación de 2026, la selección argentina de fútbol goleó a su par de Costa Rica por 7 a 0 en el estadio Mario Kempes, de Córdoba, y festejó en el cierre de la fecha FIFA. El partido contó con la actuación del gualeyo Lisandro Martínez como titular y goles de Nicolás Paz (2), Julián Álvarez (2), Franco Mastantuono (2) y Alexis Mac Allister.

Fue un partido sin equivalencias, a punto tal que los dirigidos por Lionel Scaloni cerraron el primer tiempo con un contundente 4 a 0. De entrada, el equipo Albiceleste mostró otra cara y dejó atrás la derrota del viernes pasado en La Bombonera ante Uruguay, por 2 a 1, en el clásico rioplatense que marcó el inicio de la era post Lionel Messi.

Desde los primeros minutos, Argentina asumió el protagonismo y encontró espacios por las bandas. A los cuatro minutos llegó la primera aproximación: una recuperación permitió salir rápido de contra, Julián Álvarez tocó hacia atrás para Enzo Fernández, que sacó un derechazo apenas desviado junto al segundo palo.

La apertura del marcador llegó a los siete minutos y fue producto de una gran combinación colectiva. Álvarez y Fernández participaron de una jugada que avanzó de derecha hacia el centro y terminó con Nicolás Paz recibiendo dentro del área. El mediocampista abrió el pie izquierdo y colocó la pelota contra el segundo poste para establecer el 1-0.

Argentina continuó manejando el partido. A los 14 minutos, Román Vega recibió una habilitación por la izquierda y envió un pase atrás para Julián Álvarez, cuyo remate defectuoso se perdió desviado. Costa Rica respondió a los 19, cuando Gerald Taylor desbordó a Vega y lanzó un centro atrás para Josimar Méndez. El delantero remató de primera, pero –en su regreso tras la fractura de mandíbula– Emiliano Martínez respondió con una gran reacción y un manotazo con la derecha.

A los 28 minutos, Álvarez volvió a participar en la creación al abrir hacia la izquierda para Vega, que probó con un zurdazo rasante y cruzado, apenas afuera.

El segundo grito llegó a los 34 minutos. Enzo Fernández filtró un pase magistral para la subida de Giay por la derecha. El defensor llegó hasta el fondo y metió un centro atrás que encontró a Julián Álvarez. Esta vez, el delantero ajustó su derechazo cruzado y venció a Patrick Sequeira para el 2-0.

La selección estuvo cerca del tercero apenas dos minutos después, cuando Álvarez abrió hacia la izquierda para Gianluca Prestianni. El juvenil sacó un remate que se estrelló contra el poste izquierdo.

Sin embargo, el tercer gol no tardó en llegar. A los 38 minutos, Nicolás Paz volvió a demostrar su calidad individual: giró para dejar atrás a un rival, se filtró entre dos defensores y sacó un derechazo fulminante desde el borde del área. La pelota viajó directamente al ángulo izquierdo de Sequeira para convertirse en una de las grandes conquistas de la noche.

La ráfaga continuó a los 42 minutos. Prestianni habilitó a Julián Álvarez sobre el sector izquierdo del área. El atacante del Atlético de Madrid superó a su marcador en el mano a mano y sacó un potente zurdazo alto que se transformó en el 4-0.

En el complemento, Argentina mantuvo la intensidad y encontró rápidamente el quinto. José López abrió con un pase profundo para Franco Mastantuono, quien ingresó al área por la derecha y no pudo superar a Sequeira con su primer intento. Dos minutos después, a los dos del segundo tiempo, Perrone metió una gran pelota en profundidad y Mastantuono definió al primer palo para establecer el 5-0.

Con la amplia diferencia y las modificaciones, el ritmo del encuentro disminuyó. Costa Rica logró afirmarse defensivamente, mientras Argentina administró la ventaja. A los 17 minutos, Mariano Troilo, de reciente ingreso, sorprendió en el área rival tras una combinación con Mastantuono y sacó un zurdazo alto que se fue desviado luego de un rebote en un defensor.

La goleada tuvo dos capítulos más en el tramo final. A los 32 minutos, Alexis Mac Allister recuperó la pelota cerca del área e intentó habilitar a Mastantuono. Tras controlar el rebote, el juvenil eludió a dos rivales y definió entre las piernas del arquero para marcar el 6-0.

Dos minutos después, José López recibió por la derecha, se perfiló hacia el centro y buscó el primer palo, pero Sequeira evitó la conquista.

El séptimo y último gol llegó a los 42 minutos. Giuliano Simeone avanzó por la derecha y se asoció con Mastantuono, quien se acomodó para su zurda, se hamacó frente a la marca y volvió a buscar el primer palo. La pelota terminó en el fondo de la red para sellar el contundente 7-0 de Argentina.