Vélez deberá arreglárselas frente a Belgrano, en el inicio de los playoffs del Torneo Clausura 2026 en el Amalfitani, con parches por todos lados en el equipo. En las últimas horas, el club confirmó lo que se venía barajando extraoficialmente: la lesión de Lucas Robertone en la última jugada de la derrota frente a Unión se trata de un grave desgarro que lo marginaría por el resto del año, aún si el Fortín arribara a instancias finales.

“Desgarro en el músculo sóleo con compromiso proximal del tendón de Aquiles”, sentenció el parte médico, que agregó que, a 10 días del cruce en Santa Fe, el mediocampista “se encuentra en etapa de rehabilitación, sin una fecha estimada de regreso”.

Más tarde, el entrerriano aportaría lo suyo con un mensaje en sus redes sociales. “No fueron días fáciles, mucha tristeza y mucha bronca porque no voy a poder estar adentro de la cancha para ayudar al equipo en este tramo final del campeonato. Ahora toca sumar y apoyar desde afuera. Desde ya enfocado en la recuperación para volver más fuerte y lo antes posible. Hay muchos objetivos por cumplir. ¡Vamos Vélez, siempre!”, escribió el volante lamentando lo ocurrido.

Ahora, Guillermo Barros Schelotto enfrenta un nuevo problema además de los que ya tenía: la expulsión de Thiago Silvero, que lo hará afrontar el cruce con el Pirata con el recién debutado Leo Cristaldo como compañero de Lisandro Magallán en la zaga, o más arriesgadamente colocar a Jano Gordon en su posición natural -no jugó en todo el año por lesión-.

Además, también padece las citaciones al Mundial Sub 17 de Simón Escobar y Juan Policella, este último titular. Entre el medio y el ataque, entonces, el Mellizo deberá rearmar con opciones relegadas como Claudio Baeza, correr a Manuel Lanzini como extremo volviendo a confiar en un Diego Valdés que viene bajo o hacer ingresar a los pibes Alex Verón o Thiago Aguirre.