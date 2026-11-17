Tras dar salida a Michael Carrick como director técnico y situar al frente de su vestuario al argentino Mauricio Pochettino, la directiva del Manchester United trabaja con la idea de reforzar su plantilla durante el mercado invernal. Los Diablos Rojos desean mejorar el rendimiento de una escuadra que, ahora mismo, ocupa puestos de descenso a la Championship.

Conscientes de que para poder fichar nuevos jugadores deben antes aligerar su plantel, los de Old Trafford ya han situado en la carpeta a varios jugadores que no resultan indispensables para el nuevo preparador. Entre ellos, el entrerriano Lisandro Martínez.

Según la cuenta TEAMtalk, la situación puso en alerta a dos grandes clubes de la Liga española. El primero, Barcelona que lleva ya tiempo valorando la candidatura del gualeyo que, por su perfil zurdo, podría encajar como perfecto acompañante para Pau Cubarsí.

Y el segundo, Atlético de Madrid en el que su entrenador, el también argentino Diego Simeone, considera muy apropiado que el natural de Gualeguay pueda compartir responsabilidades con su compatriota Cristian Romero.

“La preferencia de Martínez por España podría resultar clave a medida que avance la situación, ya que tanto el Barcelona como el Atlético ofrecen destinos potenciales que resultan atractivos para el argentino”, concluye el medio.