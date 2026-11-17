Santiago Mangoni dio su versión de los hechos sobre lo sucedido en la final del Turismo Carretera en Río Cuarto, Córdoba, y luego de las declaraciones del paranaense Mariano Werner, quien dijo que le “cerró la línea” en tres oportunidades y advirtió que el balcarceño “es mandado de esa manera” desde su equipo. En ese sentido, contó que el Zorro de Paraná le pidió disculpas por privado, tras acusarlo públicamente de encerrarlo de manera intencional.

“Fue un toque de carrera, soy el perjudicado y Mariano tiene la culpa. Ahí quedó. Cuando vamos corriendo uno quiere avanzar y el error está cerca del límite en el que vamos y está dentro de las reglas”, sostuvo Mangoni y dijo sentirse sorprendido por las declaraciones que hizo el entrerriano.

“Me sorprendió cuando el lunes a la mañana leo las declaraciones de Mariano, diciendo que yo lo encierro, insinuando que el equipo me mandó. Ahí sí, me dejó un poco molesto. Posterior a eso, Mariano me mandó un mensaje privado, por whatsapp, pidiéndome disculpas y haciéndose cargo del error”, contó en diálogo con Campeones.

“Mariano es muy inteligente, se da cuenta de que lo que él dice toma una repercusión importantísima, todos los medios lo levantan y tiene muchos hinchas, fanáticos que, sin saber la relación, terminan insultándome a mí”, agregó Mangoni al referirse a los insultos que recibió en redes sociales tras las declaraciones de Werner

A su vez, Mangoni aseguró que lo dicho por Werner en privado difiere de sus declaraciones radiales: “No condice lo que declaró por radio con lo que me dijo a mí. Me molesta la situación de dejar al equipo expuesto ante la gente, sabiendo que eso no es parte del automovilismo. El equipo nunca insinuó nada, no lo insinuaría y, si lo haría, yo no estaría de acuerdo; no es una forma ética de correr”.

Y continuó: “Me duele porque un montón de gente me decía barbaridades. Si Mariano dice en público lo que me dijo en privado, tal vez la gente no tome odio o esa represalias para conmigo”. Además rescató la actitud de pedir disculpas con un mensaje al teléfono personal, las aceptó y agradeció el gesto; pero siente que no va de la mano con las declaraciones hechas a la prensa. “Es la molestia que tengo, la diferencia de lo que dijo en público con lo que me dijo en privado”, insistió.

Por último, el piloto del Canning Motosport contó cómo siguió su conversación con Werner: “Le respondí que acepto la disculpa, que lo entiendo, que son maniobras de carrera, que a todos nos puede pasar; pero que no compartía sus declaraciones, donde me deja expuesto ante la gente que insinúa que el equipo me manda a chocarlo para beneficiar a un compañero (Agustín Canapino). No pasa nada con que me toque, son cosas de carrera, no estoy ofendido por eso. Lo otro sí me molestó, porque sin darse cuenta, o no sé, genera una repercusión contra mí”.