Los Pumas 7s iniciaron su concentración, marcando el inicio de su camino hacia el exigente Circuito Mundial de Seven. Con el paranaense Bautista Lescano, el representativo de la Unión Argentina de Rugby entró en acción en la concentración en Casa Pumas, la que se extenderá hasta el 19 de noviembre.

El jugador de Estudiantes de Paraná, con pasado reciente en Los Pumitas y actualidad en Argentina XV, buscará ganarse un lugar para ser parte de este prestigioso certamen.

Por otra parte, la principal noticia es el regreso de Joaquín Pellandini, el medio scrum que vuelve a vestir la Albiceleste tras recuperarse de una cirugía de hombro en mayo. Su presencia revitaliza al equipo de cara a un calendario competitivo.

Bajo la atenta mirada de Santiago Gómez Cora, 20 jugadores concentran d para afinar detalles y definir quiénes serán los elegidos para el Seven de Dubái. El torneo en Emiratos Árabes Unidos, programado para el sábado 28 y domingo 29 de noviembre, verá a Argentina integrar el Grupo A junto a potencias como Sudáfrica, Estados Unidos y Australia. El debut será el sábado 28 a las 4.52 (hora argentina) ante los Springboks.

Luego, enfrentarán a Estados Unidos a las 7.33 y cerrarán la fase de grupos contra Australia a las 13.22. Un calendario desafiante para comenzar a buscar un lugar en la élite del rugby sevens.

El plantel está conformado por los siguientes jugadores: Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Francisco Calello, Santiago Castro, Pedro De Haro, Ignacio Díaz, Sebastián Dubuc, Ramiro González Morán, Luciano González, Matteo Graziano, Luca Juliano, Bautista Lescano, Santiago Mare, Juan cruz Massun, Marcos Moneta, Joaquín Pellandini, Gregorio Pérez Pardo, Santiago Vera Feld, Santino Zangara.