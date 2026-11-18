El paranaense consiguió el dinero para viajar a la Copa del Mundo.

El deportista paranaense Angel Ielpo tendrá su despedida mundialista con la selección argentina de talla baja. Es que el jugador reunió los recursos necesarios para costear su viaje a Marruecos, escenario del Mundial desde el 20 hasta el 30 de noviembre.

El jugador, de 36 años, confirmó la noticia este miércoles luego de días de incertidumbre por las dificultades para reunir los fondos necesarios para afrontar los gastos de traslado junto al resto de la delegación argentina.

Ielpo cuenta con una destacada trayectoria en el seleccionado nacional, con títulos mundiales, americanos y una Eurocopa. Su recorrido deportivo lo convirtió en uno de los representantes de Paraná en esta disciplina.

Ante la imposibilidad de pagar su pasaje, recorrió a la solidaridad dejando su alias para recibir donaciones. Finalmente logró su cometido y este mismo miércoles viajará a Buenos Aires para luego tomar un avión hacia la sede del certamen ecuménico, según le contó a Teletipo Digital.