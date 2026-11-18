El paranaense Martiniano Dato fue citado por el coach Pablo Prigioni para la preselección argentina.

De cara a la Quinta Ventana de Clasificatorios FIBA para la Copa del Mundo Qatar 2027, la selección argentina tiene definida la lista de 24 jugadores elegidos por el entrenador Pablo Prigioni. Entre los citados se encuentra el paranaense Martiniano Dato, actual jugador de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Riivadavia.

Estos basquetbolistas son los potencialmente convocables para la ventana, y de esta lista surgirá la nómina final de aquellos que comenzarán con los entrenamientos en Zárate la próxima semana.

El primer encuentro se disputará el jueves 26 de noviembre a las 21.40 en el Espacio DAM de Zárate ante Bahamas. En tanto, el domingo 29 se cerrará la ventana ante Canadá desde las 18.10.

Los citados por el coach Prigioni