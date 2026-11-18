El legendario atleta Antonio Silio y la Municipalidad de Nogoyá, su ciudad natal, preparan una maratón solidaria para el próximo 6 de diciembre. La cita comprenderá dos distancias: 5 y 10 kilómetros, y servirá de presentación para la fundación AS, que encabeza el dos veces representante olímpico y subcampeón del mundo de media maratón.

“Será una oportunidad para disfrutar del deporte, convocar a corredores de nuestra ciudad y la región, y acompañar a la presentación de la Fundación AS, una iniciativa que busca apoyar a nuestros deportistas y promover el atletismo”, anunciaron desde la organización.

Tal como le anticipó meses atrás a ANÁLISIS, Silio puso en marcha una fundación para ayudar a los jóvenes deportistas y promover el atletismo. Antes de crearla, en numerosas oportunidades organizó eventos solidarios para colaborar con zapatillas, ropa y solventar gastos de atletas que recorren el país y el mundo en distintas pruebas. La Fundación perseguirá el mismo objetivo.

De acuerdo a lo informado, el domingo 6 de diciembre también serán las acreditaciones a partir de las 19.30. Una hora más tarde, a las 20.30, será la largada en la Explanada Municipal (Caseros 965). Las inscripciones deben hacerse a través del sitio web https://www.cronofrancolini.com.ar/fundacionas.html y tienen un costo de $30.000 con remera (hasta el 27/11 o agotar stock) y $20.000 sin remera.

“Todo lo recaudado será destinado a la Fundación AS, de Antonio Silio. Desde el Municipio acompañamos esta propuesta que une deporte, solidaridad y oportunidades para nuestros atletas. ¡Los esperamos para correr y disfrutar juntos de una gran jornada en Nogoyá!“, invitaron desde el parte de prensa enviado a ANÁLISIS.