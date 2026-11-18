La selección argentina despidió un muy movido 2026 en Córdoba, con un 7 a 0 amistoso frente a Costa Rica que borró el sabor amargo de la anterior prueba frente a Uruguay. Y, en plena renovación Albiceleste, un Lionel Scaloni confirmado hasta 2030 se debatió en la conferencia de prensa entre los balances y las proyecciones a futuro.

“Seguramente nos quedará alguno de estos partidos del Mundial que fueron épicos. Después de Egipto, de Inglaterra, fueron increíbles las sensaciones”, destacó sobre lo sucedido a mitad de año. Y afirmó: “Lo primero que se me viene a la cabeza es que estoy satisfecho por haber hecho un buen trabajo e intentar ser protagonista, competir y haber sido siempre Argentina”.

A lo que agregó: “Creo que el año es positivo. Hemos dado la cara y llegado a otra final de Mundial, pero no siempre se puede ganar. Estamos satisfechos. Hemos generado una sensación de que no ganando se puede reconocer el trabajo y eso está buenísimo”, dijo el DT, que igual no desconoció algunas críticas: “De los cuestionamientos no voy a hablar porque es lícito y no hablaba hace ocho años, mirá si voy a hablar ahora. Me parece lícito que la gente y el periodismo puedan debatir”.

Además, el de Pujato agradeció el cariño en La Docta y aprovechó para subirse a los dichos del Dibu Emiliano Martínez, que pidió “volver a enamorar” al público: “Maravilloso el recibimiento de la gente, estoy encantado con Córdoba. Vengo mucho a pedalear. La gente acompaña. No perdieron el amor por la selección. Nosotros tenemos que seguir compitiendo para que ellos sigan confiando en nosotros, y es la única manera de que ese amor siga estando”.

Luego de elogiar especialmente a Nicolás Paz, Scaloni remarcó: “Los chicos son muy buenos, pero siempre dependen del equipo. Un futbolista sólo no se salva, por eso estamos en esta dinámica. Que Leo (Lionel Messi) lo entendiera así es el ejemplo claro”.

Y cerró: “Tenemos una base bastante consolidada. Para el año que viene tenemos que ver bien contra quién empezaremos a jugar. A nosotros nos interesa competir. Me gustaría seguir de esta manera, un equipo referencia y difícil de enfrentar. Un equipo que le encuentre la vuelta al rival de cómo defenderlo, de cómo atacarlo. Mantener el nivel es difícil en el fútbol y el desafío es seguir de la misma manera", auguró para lo que se viene.