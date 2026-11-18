El futbolista entrerriano Marcos Senesi puso su granito de arena para que la selección argentina de fútbol de talla baja viaje al Mundial de Marruecos, a disputarse del 20 al 30 de noviembre. Su colaboración se hizo pública de parte de los jugadores del seleccionado en redes sociales con un mensaje de agradecimiento por participar de la colecta que lanzaron para reunir fondos.

Previo al viaje al país africano, el plantel grabó un video desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para agradecerle al defensor de 29 años, que disputó la última cita máxima con la selección mayor, por su donación y también a todas las personas que aportaron su granito de arena en esta causa.

“Un saludo especial a toda la familia Senesi, a Marcos, que colaboró con nosotros, que se puso la 10, se puso la camiseta de la igualdad y de la integración. Es un orgullo enorme que un jugador de la Selección haya colaborado con nosotros y haya donado lo que donó para que este sueño se haga realidad”, expresaron los jugadores en su mensaje grupal.

Además, palpitaron el inicio de la competencia y dejaron una significativa reflexión: “Los vamos a representar de la mejor manera, vamos a buscar traer esa copa a Argentina de nuevo. Pero no nos vamos a olvidar nunca de que esto también es un deporte, del amateurismo y del objetivo principal de esta institución, que es luchar por la paz en el mundo de las personas de talla baja”.

Cabe destacar que el equipo cuenta con el paranaense Ángel Ielpo, quien también lanzó una colecta para reunir fondos necesarios para viajar ya que no cuentan con apoyo estatal para poder participar de la cita ecuménica.

Luego de quedarse con el título en 2023, la selección argentina de talla baja irá en búsqueda del bicampeonato en la cita máxima que se disputará en Rabat, la capital de Marruecos, entre el 20 y 30 de noviembre. También viene de ganar la Copa América 2025, en la que goleó 5-0 a Paraguay en la definición, y la Eurocopa disputada en Murcia.

El Mundial de talla baja contará con la participación de 16 países divididos en cuatro zonas de cuatro. Argentina integrará el grupo 3 junto a Brasil, Jordania e Irak, consigna TyC Sports.