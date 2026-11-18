El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo una reunión de trabajo con la comisión directiva del Club Atlético Patronato en la que se repasó la actualidad institucional de la entidad deportiva y se avanzó en una agenda conjunta. Tras el encuentro, la dirigencia destacó el acompañamiento del gobierno provincial.

Tras el encuentro, del cual también participó el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, el titular de la institución rojinegra, Adrián Bruffal, destacó el diálogo con las autoridades provinciales y el compromiso asumido por la gestión pública. "Fue una muy buena reunión. Nosotros venimos a agradecer el apoyo del gobierno provincial, y el gobernador se comprometió a acompañar el año que viene en algunos desafíos que tiene el club a partir del trabajo en conjunto".

Bruffal dijo que la agenda tratada no se limitó a la coyuntura del fútbol profesional o al plano competitivo, sino que profundizó la función social que el club desempeña en la provincia. "Vinimos a contar no solamente la parte deportiva del club, sino la cuestión social que es muy importante en Patronato por la contención social que da a muchos gurises y gurisas en todos los deportes, y eso amerita un trabajo en conjunto. Por ejemplo, salió el tema de discapacidad y el trabajar para el próximo año el fútbol inclusivo que tiene el club", detalló.

El dirigente deportivo ponderó también la articulación pública con los clubes entrerrianos que representan a la provincia en torneos nacionales. "Son muchas las cosas que hay que hacer para el club y sin el apoyo al Estado, a los clubes del interior que jugamos en Nacional B, se nos hace cuesta arriba. Así que estamos muy contentos con esta reunión y con esta posibilidad de trabajar para el año que viene", concluyó.