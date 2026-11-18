El Torneo Provincial Entrerriano de Pool se prepara para vivir su momento más importante de la temporada. Luego de completar las etapas zonales, la competencia tendrá su gran definición en Gualeguay, donde se reunirán los representantes que consiguieron avanzar a esta instancia y buscarán quedarse con los principales lugares del podio.

El recorrido del certamen incluyó cinco sedes: Paraná, Concepción del Uruguay, Nogoyá, Victoria y Gualeguay. De esta manera, la actividad pudo desarrollarse en diferentes puntos del territorio entrerriano, convocando a jugadores de distintas localidades y fortaleciendo el crecimiento de una disciplina que cuenta con una importante tradición en la provincia.

La instancia final tendrá como escenario a La Mansión, sala que funciona en las instalaciones del Club Atlético Barrio Norte de Gualeguay y que recibirá a un considerable número de participantes durante tres jornadas consecutivas.

La programación contempla el desarrollo de una categoría por día. El sábado 21 será el turno de la Categoría Superior, mientras que el domingo 22 competirán los jugadores de la Categoría B. Finalmente, el lunes 23 se disputarán los encuentros correspondientes a la Categoría A, completando así el calendario de definiciones.

La expectativa estará puesta en el rendimiento de los clasificados, que llegarán a Gualeguay después de atravesar las respectivas instancias zonales. Además de la disputa deportiva, el encuentro permitirá reunir a jugadores, referentes y protagonistas de diferentes ciudades, en un espacio de intercambio y camaradería.

La definición provincial también será una muestra del crecimiento que viene experimentando el billar deportivo en Entre Ríos. Desde la Asociación Civil Entrerriana de Billar (ACEB) se impulsa el desarrollo de la actividad, que ya cuenta con más de un centenar de jugadores federados y trabaja para ampliar su presencia en clubes, salas y distintos espacios de práctica.

A través de la organización de competencias y la promoción de modalidades como Bola 8, Bola 9 y Bola 10, la disciplina continúa sumando participantes y consolidando su estructura deportiva.

Con las etapas clasificatorias concluidas, Gualeguay se prepara para recibir a los protagonistas del pool entrerriano. Durante tres días, La Mansión será el punto de encuentro de una competencia que buscará consagrar a los nuevos campeones provinciales