El paranaense Mariano Werner tuvo un fin de semana para el olvido en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la 14ª fecha del Turismo Carretera. El piloto de Ford, que llegó cuaarto capítulo de la Copa de Oro con el envión anímico de haber subido al podio en Rosario tras una gran remontada y una buena posición en la tabla, sufrió un fuerte retroceso en sus aspiraciones por conquistar su cuarta corona y realizó un crudo diagnóstico sobre el presente.

“No teníamos para más. No estamos en condiciones de pelear, más o menos como en Rosario. Después avanzamos, pero a fuerza de voluntad y de sacrificio”, reconoció el tricampeón tras bajarse del auto en el trazado cordobés.

Werner arribó a la penúltima cita del calendario ubicado en el tercer lugar de la Copa de Oro, a 21 unidades del líder Julián Santero (BMW), y se marchó en la octava posición a 45,5 puntos de la cima. Con un capítulo por disputarse y 70,5 unidades en juego en el Gran Premio Coronación de La Plata, llega con posibilidades matemáticas, pero lejos de los principales candidatos y con 35 kg de lastre (es el único que repitió victoria en el año).

Un fin de semana cuesta arriba

Las complicaciones para el Zorro comenzaron desde el inicio de la actividad oficial. Tras dos entrenamientos enredados, cerró la clasificación en el 16° puesto a 0s843 de la pole position. En su serie partió desde la sexta colocación, pero en el arranque recibió un toque de Diego Azar (Mercedes-Benz) que lo hizo perder dos lugares y lo relegó al octavo puesto final.

En la carrera decisiva largó desde el 21° cajón de la grilla, pero no pudo repetir la remontada de Rosario y cruzó la bandera a cuadros en el 18° lugar. Sin embargo, los comisarios deportivos lo sancionaron con un recargo por un toque a Santiago Mangoni, lo que lo hizo caer definitivamente hasta el puesto 38° del clasificador oficial (detrás del piloto de Balcarce). Situación que puso en jaque sus aspiraciones a la corona.

Sobre esa maniobra en pista, Werner dio su visión: “Fue muy parecido a lo de Tobías (Martínez) en TC Pick Up. (Mangoni) Me frenó tres o cuatro veces innecesariamente, lo respeté y en la última me le tiré bien por dentro, me dobló encima y no pude hacer nada. Fue un toque de carrera nada más”, dijo el entrerriano, quien en las primeras declaraciones apuntó a que Mangoni había generado eso para beneficiar a su compañero de equipo Agustín Canapino. Incluso, luego de ver las cámaras, Werner envió un mensaje con sus disculpas a Santiago.

Al trazar un balance general de la temporada, en la que logró dos victorias en un marco de irregularidad, el piloto no ocultó el déficit de rendimiento que arrastra con su auto: “No estuvimos rápidos en ningún momento. Ganamos las dos carreras con una oportunidad increíble: tanto en Termas de Río Hondo, porque habíamos clasificado quinto o sexto, y la de la lluvia (en San Luis) fue por una condición de pista”.

Tras empezar la Copa de Oro con victoria y saltar a la cima del minitorneo, en la siguiente fecha abandonó en San Nicolás por la rotura del diferencial del Ford Mustang y cayó al sexto puesto a 23,5 puntos del nuevo líder Facundo Chapur (Torino).

El podio de Rosario lo volvió a poner en una buena posición para aspirar el título: se ubicó tercero en la tabla y quedó a 21 unidades de Julián Santero (BMW). Pero el mal paso por el trazado cordobés marcó el pulso de su irregularidad en el certamen.