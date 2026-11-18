Formada en Talleres y con pasado en Paracao y Unión de Crespo, Giorgio volverá a la LFB.

La basquetbolista paranaense Anna Giorgio jugará para Regatas San Nicolás en la presente temporada de la Liga Femenina. El club bonaerense la confirmó este miércoles para la continuidad de la competencia.

Nacida el 29 de febrero de 2004 en Paraná, Giorgio inició su recorrido deportivo en Talleres. Luego continuó su formación en Obras Basket y Santa Rosa de Santa Fe, para posteriormente vestir las camisetas de Paracao de Paraná y Unión de Crespo.

Su experiencia en la competencia nacional comenzó con su debut en la Liga Femenina de Básquet defendiendo los colores de Montmartre de Catamarca.

Ahora, la jugadora afrontará un nuevo desafío con la camiseta de Regatas de San Nicolás, sumándose al equipo nicoleño para esta temporada de la Liga Femenina.

Fuente: Prensa Regatas San Nicolás