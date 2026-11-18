Este fin de semana se definirá la Supercopa y la Copa de la Liga en Primera y Sub 20.

La Liga Paranaense de Fútbol dio a conocer el calendario de sus finales masculinas de Primera División y Sub 20, previstas para este fin de semana. En los estadios de Neuquén, Don Bosco y Patronato se definirán los ganadores de la Supercopa y de la Copa de la Liga en las dos categorías.

El domingo será el día decisivo para conocer el campeón de la Copa de la Liga en la máxima categoría entre Neuquén y VF. El encuentro se disputará en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, a partir de las 17. Previamente, a las 13.30, Don Bosco y Patronato jugarán la final de Sub 20.

El sábado será el turno de las otras dos finales: Belgrano e Instituto animarán la definición de la Supercopa de Primera División, a partir de las 17, en el estadio Carlos Federik. En tanto que a las 14, en el estadio Luis Renaud, Belgrano y Universitario dirimirán el título en la categoría sub 20.