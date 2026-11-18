El Seven de la República masculino y femenino volverá a disputarse en Paraná los días 28 y 29 de noviembre, con la participación de unos 700 deportistas de distintas provincias argentinas. La presentación oficial se realizó este martes en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), donde autoridades de la Unión Entrerriana de Rugby (UER) y jugadores brindaron detalles sobre la organización, las sedes y las expectativas deportivas.

La competencia reunirá la 42ª edición del Seven de la República masculino y la décima edición del torneo femenino, dos certámenes que convocarán a representantes de 24 uniones de todo el país. Los partidos se desarrollarán en las instalaciones de El Plumazo, del Club Atlético Estudiantes, y La Tortuguita, del Paraná Rowing Club.

Durante la conferencia de prensa, el presidente de la UER, Martín Cipriani, dijo que “estamos trabajando hace dos meses en la parte dirigencial, buscando sponsors, charlando con los gobiernos provinciales y municipales para recibir a 700 deportistas, para darles la mejor atención posible”, explicó.

“Este evento es totalmente gratuito, así que esperamos a toda la gente que le guste el rugby y también de otros deportes que se puedan acercar y disfrutar de un fin de semana de rugby”, expresó Cipriani.

“Desde nuestro lugar trabajamos día a día para hacer crecer nuestro deporte. Este evento particularmente es un evento nacional al que vienen equipos de 24 uniones de todo el país”, destacó el presidente de la entidad.

La palabra de los protagonistas

Tomás Sigura, jugador de Tilcara e integrante del seleccionado entrerriano masculino, analizó el presente del equipo y recordó la definición de la edición anterior, cuando Entre Ríos quedó a las puertas del título. “Las expectativas son las mismas de todos los años, dejar a la UER lo más alto posible. Los últimos años venimos bastante bien, peleando siempre el torneo”, señaló.

“El año pasado perdimos la final por dos puntos contra Noreste. Este fin de semana nos tocó viajar a Corrientes a jugar el torneo, que ellos eran locales, y en la final jugamos contra ellos y ganamos nosotros”, relató Sigura.

El seleccionado entrerriano masculino llegará al certamen con una renovación parcial de sus integrantes. La preparación incluyó entrenamientos y competencias que permitieron evaluar el funcionamiento colectivo antes del torneo nacional. “Estamos muy motivados, venimos trabajando bien con los chicos. Tenemos un grupo bastante nuevo, son todos jóvenes, con muchas ganas, así que las expectativas son muy altas”, aseguró Sigura.

Además, la décima edición del Seven de la República femenino también tendrá participación entrerriana. Durante la presentación, Abigail Rivero, integrante del seleccionado provincial, compartió las expectativas del plantel y los objetivos establecidos para la competencia. “Estamos trabajando, enfocándonos en los puntos principales para poder llevar adelante esto. Como principal objetivo queremos mantener el quinto puesto, mantenernos ahí, lograr lo mejor posible y llevar lo más alto a la UER”, explicó.

Rivero también destacó el significado personal de vestir la camiseta entrerriana, especialmente por su trayectoria dentro del plantel y el vínculo construido con sus compañeras a lo largo de los años. “Para mí siempre va a ser un honor representar a la UER. He estado dentro del plantel por muchos años y siempre para mí es dejarlo todo hasta el final, dejarlo por mi club, por mis compañeras, por las que no están convocadas”, expresó.