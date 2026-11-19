Central Entrerriano de Gualeguychú perdió por 82 a 68 en su visita a Pergamino Básquet, en el marco de una nueva jornada de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet.

Las acciones en Pergamino

El primer cuarto comenzó parejo, con alternancias en el marcador. Manuel Gómez fue determinante desde el perímetro para la visita, mientras que Pergamino encontró respuestas en el juego interior, con Federico Repetti y Martín Bonja como principales protagonistas. Sobre el cierre del período apareció Lorenzo Capponi, quien convirtió dos triples consecutivos para que el local se llevara los primeros 10 minutos por 20 a 13.

En el segundo cuarto, Central Entrerriano mostró dificultades en ataque y solamente pudo convertir 10 puntos. Pergamino, en cambio, encontró una buena versión tanto ofensiva como defensiva. Martín Bonja continuó siendo importante en la pintura, acompañado por Francisco Ruiz, que tuvo una destacada participación y aportó puntos importantes para el conjunto pergaminense saliendo desde la banca. El equipo de Pagura logró ampliar la diferencia con su rotación y llegó al entretiempo arriba por la máxima de 21, 44 a 23.

El complemento

El arranque del segundo tiempo fue adverso para el local. Pergamino perdió efectividad y Central Entrerriano aprovechó para reaccionar. La visita comenzó a recortar la diferencia con el juego exterior de Pineda y la potencia de Castillo en la zona. Además, Martín Bonja debió abandonar el encuentro por una lesión cuando restaba un minuto para el cierre del tercer cuarto. Central metió seis triples en el cuarto y logró meterse nuevamente en partido para llegar al último período 55 a 49 abajo.

En el cuarto decisivo, Pergamino recuperó el control del encuentro y volvió a mostrar su mejor versión. Luciano González asumió el protagonismo en un momento clave y encabezó la reacción del conjunto local, que consiguió mantener una diferencia importante hasta el final.

El partido terminó con triunfo de Pergamino Básquet por 82 a 68, para conseguir así su primera alegría de la temporada y dejar atrás la racha de cinco derrotas consecutivas. Para Central Entrerriano, la gira continuará en Junín, donde se enfrentará a Ciclista en busca de su primera victoria fuera de casa.