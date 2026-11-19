La selección argentina cayó 2 a 0 este jueves en el estadio Aspire Zone de Al Rayyan, Doha.

La selección argentina sub 17 de fútbol perdió este jueves con su par de Australia por 2 a 0 en el inicio de su participación en el Mundial de la categoría que se disputa en Qatar. El equipo dirigido por Diego Placente no tuvo el resultado esperado y perdió en el estadio Aspire Zone de Al Rayyan (Doha), con goles de Álvaro Güich –en contra – y Akol Akon, ambos en el complemento.

La formación juvenil Albiceleste tuvo un buen comienzo, pero le faltó contundencia ante un rival que se cerró bien y jugó de contraataque. De hecho así llegó la primera conquista, con un remate de Akol Akon que se desvió en Álvaro Güich, a los 14 minutos del complemento. El propio Akon puso cifras definitivas a los 28.

El panorama se complicó aún más para Placente y compañía con la expulsión de Benjamín Vallejo, en el cuarto minuto adicional que dio el árbitro canadiense Michael Venne.

Ahora, el representativo argentino se medirá con Mozambique, el domingo 22 a las 12.30 (hora argentina) y buscará una victoria que lo vuelva a poner en carrera en la búsqueda de la clasificación a la siguiente instancia. Argentina cerrará su participación en la fase de grupos frente a Dinamarca, el miércoles 25, también a las 12.30.

El certamen cuenta con la participación de 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final. A partir de esa instancia, la competencia se desarrollará bajo el formato de eliminación directa.

Al igual que en la edición 2025, los encuentros se disputarán en el complejo Aspire Zone de Al Rayyan, en Doha, mientras que la gran final tendrá lugar en el Ahmad bin Ali Stadium.