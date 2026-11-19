La actividad, impulsada por la Secretaría de General de la Gobernación, tuvo lugar en el CGE.

Con el auditorio del CGE completo, se desarrolló una jornada sobre anafilaxia en el marco de la Ley Provincial 11.242, conocida como Ley Matías Colaprete. La actividad fue organizada por la Coordinación de Capacitación de la Secretaría de Deportes, con el acompañamiento de la Dirección de Educación Física del CGE y el Ministerio de Salud.

La formación estuvo a cargo de la doctora Cecilia Cavallo, especialista en Alergia e Inmunología, y del doctor Facundo Vidal, médico especialista en Emergencias, quienes abordaron el reconocimiento de los síntomas de una reacción anafiláctica, su gravedad y los procedimientos de actuación ante una situación de este tipo.

Estuvieron presentes el secretario de Deportes, Sebastián Uranga; el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi; la directora de Educación Física del CGE, Belén Nesa y el coordinador de Capacitación de la Secretaría de Deportes, Martín Amden.





Amden destacó el trabajo articulado con la familia Colaprete y la importancia de incorporar estos conocimientos en los ámbitos educativo y deportivo. También valoró la predisposición de los profesionales que participaron de manera desinteresada y la necesidad de extender estas instancias a distintos puntos de la provincia. "Personalmente vengo a capacitarme, a aprender. Creo que tenemos mucho por saber de esto y que nadie está exento de que en cualquier momento pueda llegar a necesitar estas herramientas", expresó.

La jornada contó además con la participación de Noemí Dalmolin y Daniel Colaprete, padres de Matías, cuya historia dio origen a la ley. Noemí compartió el camino que emprendió la familia para impulsar la normativa y promover su cumplimiento. Al referirse a la urgencia de actuar ante una reacción grave, advirtió: "La ventana entre la vida y la muerte es de 2 a 4 minutos". También convocó a los presentes a aprender, preguntar y no tener miedo de intervenir ante una emergencia.

Por su parte, Daniel Colaprete destacó el acompañamiento de las instituciones y el compromiso de continuar trabajando para que la ley se traduzca en acciones concretas. "Somos celosos guardianes de que el espíritu de la ley se cumpla, que sea efectiva y que se puedan seguir salvando vidas", manifestó.

La actividad permitió brindar herramientas para identificar las manifestaciones clínicas de la anafilaxia y conocer las pautas de respuesta inicial ante una emergencia. Estos conocimientos resultan especialmente relevantes en establecimientos educativos y espacios deportivos, donde la detección temprana y la intervención oportuna pueden ser determinantes.