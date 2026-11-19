La UEHP anunció la firma de la documentación para este sábado en la pista de Rowing.

La Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) firmará el próximo sábado 21 de noviembre la documentación correspondiente para acceder a un terreno propio, que estará destinado a la construcción de una cancha para los clubes que la integran.

Se trata de un histórico hecho para este deporte y tendrá lugar el próximo sábado en las instalaciones de la sede central del Paraná Rowing Club (PRC). De la cita formarán parte autoridades de la UEHP, la Secretaría de Deportes de Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

“Este espacio será destinado a la futura construcción de una cancha propia, que estará a disposición de todos los clubes que integran la Unión. La concreción de este proyecto representa un paso fundamental para el desarrollo, la promoción y el fortalecimiento del hockey sobre patines en nuestra provincia, generando nuevas oportunidades para deportistas, instituciones y futuras generaciones”, expresaron desde un comunicado enviado a ANÁLISIS.

“En este marco, invitamos a todos los clubes, dirigentes, deportistas, familias y allegados a nuestra disciplina a acompañarnos y ser parte de este momento tan significativo”, agregaron y convocaron a los medios de comunicación para “realizar la cobertura periodística y acompañar la difusión de este importante acontecimiento para el deporte entrerriano”.

En ese sentido, destacaron: “Un sueño que comienza a hacerse realidad y un nuevo capítulo en la historia del hockey sobre patines de Entre Ríos.

Prensa UEHP