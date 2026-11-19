Sionista hizo los deberes en su casa, ganó y quedó a una victoria de las semifinales de la Liga Provincial de Básquet.

Con la disputa de los cuatro partidos, en la noche de este miércoles comenzaron a disputarse los cuartos de final de la Liga Provincial de Básquet. En este marco, los equipos que ganaron fueron Sionista, Regatas de Concepción del Uruguay, Atlético Tala y Urquiza de Santa Elena. Además, se disputaron los juegos por el Repechaje.

Todos los resultados

Sionista derrotó a Luis Luciano de Urdinarrain por un contundente 82 a 54 para ponerse 1-0 y quedar a una victoria de pasar a la siguiente instancia. Las variantes de equipos y varios buenos rendimientos individuales hicieron la diferencia. Dante Rewes con 14 puntos, Franco González con 13, Franco Pividori con 13 y 9 rebotes y Nicolás Guaita con 11 unidades, los goleadores del local.

En los otros duelos de este miércoles, en Concepción del Uruguay, Regatas superó por 71 a 50 a Peñarol 50 de Tala. Además, Atlético Tala le gano por 56 a 52 a Ferro de San Salvador, mientras que Urquiza de Santa Elena hizo lo propio con Racing de Gualeguaychúm fue 80 a 54.

Este viernes los elencos que resultaron ganadores irán por una nueva victoria para barrer la serie e instalarse en las semifinales.

Por otra parte, en los cruces por el Repechaje donde los equipos van por los dos puestos restantes del ascenso, también hubo acción.

En San Salvador, Capuchinos de Concordia superó 68 a 66 a Sportivo. En Paraná, Social Federación también festejó de visitante al derrotar a Ciclista 83 a 69.

Por otra parte, La Armonía, en Colón, venció 83 a 76 a Parque Sur de Concepción del Uruguay.

Por último, en la capital entrerriana, Independiente de La Paz superó por 92 a 84 a Recreativo.