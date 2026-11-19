Son 15 los pilotos que mantienen vivas las chances de levantar la Copa de Oro del Turismo Carretera y entre ellos se encuentra el paranaense Mariano Werner. La Máxima definirá su campeonato el 6 de diciembre en el autódromo Roberto Mouras de La Plata y si bien está octavo en la tabla, el Zorro tiene posibilidades de alcanzar su cuarto título en la categoría.

Según informó la ACTC, de los 16 clasificados -13 en la Etapa Regular más los 3 de último minuto-, 15 cuentan con chances matemáticas de ser campeones, debido al puntaje y medio que se otorga en el circuito platense.

Con el ingreso de los 3 de último minuto, Julián Santero (BMW), Marco Dianda (Dodge) y Valentín Aguirre (Chevrolet) son los que se suman a la definición. Ahora, con los 16 pilotos ya confirmados, solo Juan Pablo Gianini (Ford), ganador del torneo de las carreras especiales, es el único sin chances de levantar la corona, ya que se encuentra a 97,5 puntos del líder Santero (146).

Con 70,5 puntos en juego, todos los demás tienen chances matemáticas. Los que están más cerca de Santero son: Agustín Canapino (Chevrolet) a 10 unidades, Otto Fritzler (Mercedes Benz), a 12, y Matías Rossi (Toyota), a 13. Todos con victoria.

En quinta posición se encuentra el ganador de la Etapa Regular, Jonatan Castellano (Dodge), que está a 36 puntos de Santero, y si quiere su primer campeonato en la categoría, debe ganar para ser apto. Al sexto lugar cayó Facundo Chapur (Torino), con 106 puntos y a 40 de la punta, quien tras un problema en un cable bujía, sumó muy poco y perdió muchas chances.

Mauricio Lambiris (Ford) es séptimo con 103,5 puntos a 42,5 puntos y Mariano Werner (Ford) es octavo con 100,5. Ambos ganaron pero quedaron lejos. El uruguayo remontó en estas últimas dos fechas, con una victoria y un quinto lugar, mientras que Werner pagó caro el toque a Mangoni en la final, por el cual fue recargado y quedó 38°, sumando poco y nada.

Ya por debajo de los 100 puntos están Christian Ledesma (Chevrolet) con 95.5; Marcos Landa (Chevrolet), con 95,5; José Manuel Urcera (Mercedes Benz), con 91; Marco Dianda (Torino) con 89; Ignacio Faín (Torino), con 89; Hernán Palazzo (Toyota) con 85,5) y Valentín Aguirre (82,5). Solo Faín ganó, por lo que los demás deberán hallar un milagro si quieren capitalizar esas chances por el título.