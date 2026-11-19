Marcelo Occhionero analizó el presente de Mariano Werner en el Turismo Carretera, tras un mal fin de semana del piloto entrerriano en Río Cuarto. A pesar de ser el único corredor que repitió victoria en la categoría durante esta temporada, el paso en falso del fin de semana lo relegó en la lucha por su cuarta Copa de Oro.

“En lo deportivo, Mariano está recontra cascoteado. Tiene 36 años y hace 30 que corre, ¿viste? Está re cascoteado lo deportivo, que en una te vaya muy bien, en otra te vaya mal. En la última, por ejemplo, no andábamos tan mal como clasificábamos, no andábamos bien, no estaba para ganar. Pero se dieron cosas, incidencias que se fueron dando por una cosa o por otra que terminás puesto 38”, explicó.

El inversor del equipo que lidera el Zorro de Paraná, remarcó: “En lo deportivo está cascoteado él. Se baja y se recupera y a la próxima si puede va y te saca la cabeza o le sacan la cabeza”, aseguró

La 14° fecha del Turismo Carretera en Río Cuarto fue de las más complejas para Werner, comenzando por los entrenamientos. En la clasificación terminó 13° y una sanción en la técnica lo mandó al 16°. En la serie, sufrió un encontronazo con Diego Azar y perdió terreno tras partir desde el sexto puesto.

En la carrera final, luego de quedar en el puesto 18, fue reposicionado por los Comisarios Deportivos y perdió 20 posiciones. Con los 14 puntos que se le restaron, sus chances de ser campeón se diluyeron, aunque continúa con posibilidades matemáticas.