La Confederación Argentina de Pelota (CAP) solicitó formalmente al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) la revisión de las becas deportivas de seis representantes de la selección argentina, entre ellos los entrerrianos Federico Fernández y Nicolás Berruezo.

A través de un comunicado institucional difundido esta semana, la entidad pidió que Fernández, oriundo de Nogoyá, acceda al estatus de Excelencia Panamericana, en reconocimiento a sus méritos deportivos y a su actuación en el XX Campeonato Mundial de Pelota Vasca, que se desarrolló por primera vez en Argentina.

El reclamo también contempla a Sabrina Andrade y Lucía Lumini, para quienes se solicita la misma categoría, mientras que Santiago Andreasen, Sebastián Andreasen y el uruguayense Nicolás Berruezo fueron postulados para la categoría Proyección Panamericana A.

Federico Fernández, en acción durante el último Mundial.

Desde la Confederación fundamentaron el pedido en “los méritos deportivos alcanzados, los resultados obtenidos en la máxima competencia internacional de nuestra disciplina y la proyección que estos atletas representan para el deporte argentino”.

Además, destacaron que detrás de cada resultado “hay años de preparación, sacrificio, compromiso personal, acompañamiento familiar y un trabajo colectivo que merece ser reconocido y respaldado”.

La CAP también informó que gestiona ante la Secretaría de Deportes de la Nación becas para los deportistas que consiguieron medallas en las modalidades de cuero trinquete y 36 metros.

“Los resultados extraordinarios deben encontrar su correlato en oportunidades concretas para seguir creciendo”, expresó la entidad, que ahora espera una respuesta favorable del ENARD para fortalecer el desarrollo de sus representantes mundialistas.