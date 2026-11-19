La dirigencia de Patronato tiene entre sus prioridades asegurar la continuidad de Federico Bravo de cara al próximo campeonato de la Primera Nacional. El contrato del experimentado volante con la institución de Paraná vence el próximo 31 de diciembre y, aunque todavía quedan definiciones por delante en torno al armado del plantel, la intención es avanzar para extender su vínculo.

Bravo fue uno de los jugadores que logró mantener mayor regularidad en el equipo a lo largo de la temporada, de hecho su recorrido y experiencia lo convirtieron en un referente dentro del vestuario, hasta que una lesión física lo sacó de las canchas en la recta final del torneo.

El mediocampista sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo el 1 de agosto, durante el empate 3 a 3 frente a Quilmes en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la fecha 23. Ese diagnóstico lo obligó a pasar por el quirófano el 12 de agosto y lo dejó afuera durante las 13 jornadas restantes del certamen, tramo en el que acompañó al grupo desde afuera.

Con el objetivo de conservar una base dentro del plantel profesional, en barrio Villa Sarmiento ven con buenos ojos que Bravo siga formando parte del proyecto deportivo.