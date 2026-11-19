Juventud Unida tiene todo confirmado para la primera final de Conferencia del TRFA.

Juventud Unida de Gualeguaychú se alista para lo que será la llave correspondiente a Quinta Ronda de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur. El rival del Decano será Colón de San Justo y el ganador peleará por uno de los cuatro ascensos al Torneo Federal A 2027.

El encuentro de ida se disputará este domingo, desde las 17, en el estadio Mercedes Alesso de Bieler de la localidad santafesina de San Justo. Para este compromiso, el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), confirmó la cuaterna arbitral.

El árbitro principal será Leandro Sosa Abrile, de Pascanas, Cordoba. En tanto que Matías López y Kevin Morán serán sus asistentes, mientras que Lucas Giraudo se desempeñará como cuarto árbitro.

El elenco del sur entrerriano ya tiene asegurada su participación en la primera edición del Torneo Argentino del Interior (lo que sería el viejo Federal B) por haber llegado a esta instancia, pero ahora buscará dar el salto directamente hacia el Federal A, división de la que descendió en 2022.