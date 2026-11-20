Como en el campeonato: Fabio Todone lleva la delantera en la Copa de Oro.

El TC 850 definirá la temporada en el autódromo de Concepción del Uruguay, escenario de sus últimas dos carreras en 2026. Allí también se disputó el Pre Coronación, un anticipo del cierre del certamen que tiene un póker de aspirantes a la corona: Fabio Todone, Rodrigo Miraglio, Gonzalo Salas y Alejandro Cisneros.

Todone llega como líder de la Copa de Oro con 85 puntos; ha sido el más regular del certamen –reúne un total de 244 unidades– pero no puede confiarse porque “son fierros” y cualquier cosa puede pasar en el trazado uruguayense.

Su inmediato perseguidor es Rodrigo Miraglio, con 65 puntos en la etapa de playoffs y un total de 198 a lo largo de la temporada. El Gogui ha sido protagonista de remontadas y carreras impresionantes, con sobrepasos y una solidez propia de quien defiende el título de la categoría.

Tercero se ubica el exciclista Gonzalo Salas, integrante del Pepurry Racing hace ya tres temporadas tras una experiencia en el karting provincial. El paranaense tiene 40 puntos y también lidera la tabla de la Copa Seniors, destinada a los pilotos más experimentados.

Cuarto figura el oriundo de La Clarita, Alejandro Cisneros, el campeón de 2024 tiene 39 unidades y sigue dando pelea en un año con altos y bajos.

La actividad comenzará este sábado con dos entrenamientos y dos tandas clasificatorias. El domingo será el turno de las dos series y la gran final del Premio Coronación, que esta oportunidad brindará puntaje y medio más que habitualmente: 4,5 unidades para el ganador de la clasificación, 9 al ganador de la serie y 37.5 puntos a quien triunfe en la final. Con todos esos ingredientes, la Categoría Espectáculo cerrará su año en La Histórica.