Boca espera la gran final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro en Barranquilla, Colombia, y Rodolfo Arruabarrena mantiene una duda en la formación titular: el juvenil Tomás Aranda o Alan Velasco, quien lo reemplazó durante su ausencia por lesión.

Si bien el indicio refuerza la pauta de que el juvenil surgido del club es el favorito a jugar el sábado con Atlético Mineiro en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, cabe destacar que el interrogante permanece en el once del Xeneize porque probó con ambos.

Arruabarrena deberá definir quién se recostará sobre la izquierda en tres cuartos de cancha ante el elenco de Eduardo Domínguez, en busca de romper una sequía de 18 años sin títulos internacionales.

En óptimas condiciones está claro que Aranda es prioridad en la consideración del técnico por su capacidad de generar juego, romper líneas con su gambeta y pase gol, pero lo cierto es que tan solo disputó 26 minutos en su regreso ante Defensa y Justicia y 34' en la victoria frente a Banfield por Copa Argentina. Es decir, apenas una hora desde fines de agosto. En cambio, Velasco viene siendo titular con un nivel en crecimiento.

La variante que sí está confirmada en la formación de Boca tiene que ver con el regreso de Lautaro Blanco, preservado con el Taladro por una fatiga muscular. Luego de algunos entrenamientos bajando las cargas, ya se entrenó a la par del grupo y es un hecho que será el lateral izquierdo el sábado en lugar de Malcom Braida. Si se concreta la vuelta del 10, serán dos variantes, consigna TyC Sports.

La probable formación de Boca ante Atlético Mineiro:

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda o Alan Velasco.