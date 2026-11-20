En la previa de la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, Rodolfo Arruabarrena dejó en claro cuáles serán las herramientas que Boca buscará utilizar para quedarse con el título. El entrenador puso el acento en la posesión de la pelota y la personalidad de sus futbolistas, dos aspectos que considera determinantes en una definición de esta magnitud.

"Para nosotros es fundamental la pelota. Lo venimos demostrando hace 5 meses. Tengo jugadores cuyas características son tener el control del partido y esperemos mañana (sábado) poder hacerlo", explicó el Vasco. Y agregó: "Enfrente tendremos un rival duro y con nuestras mismas condiciones. El equipo que tenga más carácter se llevará el partido".

Al profundizar sobre la personalidad del plantel, el técnico apeló al humor y volvió a mencionar a los jóvenes que bautizó como sus wachiturros. "Los pequeños detalles lo definen. Cada uno tiene su presión. Depende del grupo que tengas y del carácter que tengan. Demostramos que sabemos jugar estas finales. Tengo a los wachiturros que si tengo que ir a Ucrania, les desvalijan el armamento a todos", lanzó entre risas.

La referencia apuntó a Leonel Flores, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Tomás Aranda y Milton Delgado, futbolistas que forman parte del grupo y que Arruabarrena destacó para graficar la confianza que tiene en sus dirigidos.

El entrenador también se refirió a su vínculo con el Xeneize y a la manera en que vive esta segunda etapa en el club. "Soy muy estricto, pero Boca me desacomoda. Y es lo que hay, mientras vengan los títulos y el hincha de Boca se identifique con este grupo, bienvenido sea. Después tendré tiempo de acomodarme... o mi señora me acomodará", contó.

El clima de Barranquilla y las condiciones que deberá afrontar el equipo también estuvieron presentes en la conferencia. Sin buscar excusas, Arruabarrena explicó que será importante interpretar los distintos momentos del encuentro: "Hay momentos para sufrir, para disfrutar, para jugar al contragolpe. El que tenga la pelota y el control del partido está más próximo a llevarse el partido".

En cuanto al manejo de las emociones, dejó una consigna para sus jugadores: "Mañana (sábado) es un día especial. Las emociones hay que dejarlas de lado y enfocarnos en la final".

El Vasco reconoció la trascendencia de la definición para todas las partes involucradas: "Es un título y una disputa internacional. Es algo importante para el grupo, para mí y para el club".

Consultado sobre la posibilidad de tomar esta final como una revancha personal, luego de su primera etapa en Boca, fue claro: "No me gusta el tema revancha. Es una segunda etapa con diferente grupo y otro momento. Es totalmente diferente".

Finalmente, con la ilusión de pelear por el título, resumió el objetivo del plantel: "Tenemos la ilusión de pelear todo hasta el último momento".

Paredes: “Es algo especial” jugar una final con Boca

Leandro Paredes cuenta con una amplia experiencia en definiciones de alto nivel: disputó dos finales del mundo, dos de Copa América y una de Champions League. Sin embargo, la final ante Atlético Mineiro tendrá un significado particular por tratarse de Boca, el club del que es hincha.





"Encaro esta final con la misma ilusión. Viví siempre mi carrera de esta manera. Me tocó jugar finales importantes y esta es una de ellas. Tiene el plus de que la juego con el club del que soy hincha, por lo que es algo especial", expresó el capitán. Y agregó: "Desde mi vuelta me tocó jugar partidos importantes, pero esto es una final, así que de momento es el partido más importante desde que volví a Boca".

El mediocampista aseguró que no siente una presión adicional por la falta de títulos internacionales del club en los últimos años y destacó el buen momento que atraviesa el equipo. "No siento que tengamos presión. Trato siempre de disfrutar, de transmitir a mis compañeros que es importante y, si bien hace mucho que no se gana, venimos en un buen momento y tenemos que disfrutar lo que estamos pasando. Si seguimos viviéndolo así, vamos a tener muchas chances", sostuvo.

Desde su regreso, Paredes también asumió un papel de referente dentro del plantel. Sobre esa responsabilidad, explicó: "Trato de transmitir siempre confianza, que disfruten cada momento, que son únicos. No es fácil llegar a una final internacional, haber sido campeones hace poco. Estamos en el equipo más grande de Sudamérica y trato de transmitir eso. Tranquilidad, confianza y que disfruten el momento".

Respecto de Atlético Mineiro, que llega a la definición con 7 partidos sin ganar, el capitán de Boca consideró que esa racha no será determinante. "Sabemos el momento que atraviesan, pero no creo que influya tanto en la final. Son partidos aparte y el momento no influye", advirtió.

En cuanto a las claves para quedarse con el título, Paredes señaló: "El que cometa menos errores tendrá más chances de ganar. Es muy difícil saber qué va a pasar en una final. El que tenga más personalidad tendrá más chances".

También se refirió a las marcas personales que suelen aplicarle los rivales y a la respuesta de sus compañeros: "Me estoy acostumbrando a que me marquen. Estoy tranquilo de que tengo compañeros que lo hacen muy bien y son inteligentes para saber cuándo me hacen marca personal, saben generar espacios y ser importantes, así que me dejan tranquilo", confesó.

Por último, el capitán agradeció el acompañamiento de los más de 30.000 hinchas que estarán presentes en Barranquilla para alentar al equipo. "Dan todo para seguirnos y tenemos palabras de agradecimiento. Vamos a hacer todo lo posible para darles otra alegría", prometió.

Con la pelota y el carácter como ejes del planteo de Arruabarrena, y la ilusión de Paredes como bandera, Boca afrontará una final que puede significar el regreso a la conquista internacional.