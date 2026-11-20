El Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 comenzó con muy poco movimiento debido a la incesante lluvia que predispuso a los equipos a esperar la mejora climática, resguardando los autos. Franco Colapinto y Pierre Gasly, ambos pilotos de Alpine solo tuvieron presencia sobre el final de la práctica y completaron una vuelta cada uno.

En la madrugada de este viernes fue la PL2, y aunque el clima no mejoró demasiado sí lo hizo el argentino, que con un tiempo de 1m49s229 se ubicó noveno. El viernes por la noche terminarán los entrenamientos para pensar en la clasificación.

La práctica libre 1 no entregó tiempos, ya que la presencia de una lluvia copiosa hizo que los protagonistas no giraran. El comienzo del segundo entrenamiento tuvo una tendencia similar para el equipo francés, ya que las condiciones de pista eran de humedad, por lo que los monoplazas del equipo salieron a la cinta asfáltica en los últimos 25 minutos. Rápidamente, Colapinto se mostró competitivo.

De forma sólida, el argentino estableció un tiempo de 1m49s229 para saltar a la novena posición y quedar a 1s957 del 1m47s272 con el que George Russel quedó al frente del entrenamiento. En tanto, Gasly ejecutó una vuelta muy veloz en su intento final y con un crono de 1m47s343 se metió segundo, a solo 71 milésimas del hombre de Mercedes Benz.

Ubicado en el corazón de Las Vegas, el nuevo circuito urbano de 6,2 km y 17 curvas serpentea pasando por lugares emblemáticos como el Caesars Palace, el Bellagio y el Venetian.