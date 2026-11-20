El entrerriano Martín Ojeda, goleador del Orlando City, fue destacado por la Liga tras su espectacular golazo de taco.

El entrerriano Martín Ojeda, futbolista que es una de las estrellas del Orlando City, fue elegido como autor del Gol del Año de la Major League Soccer (MLS) por un espectacular remate de taco con una especie de escorpión, según anunció la Liga.

Asistido por el francés Antoine Griezmann, fue el tanto del 2-0 para el conjunto de Florida frente al DC United, un partido disputado el pasado 17 de octubre que acabaría con un marcador de 4-1.

Griezmann asistió con un tiro bombeado hacia dentro del área y Ojeda, que ya había sobrepasado la trayectoria del pase, estiró la pierna hacia atrás y remató de taco, con una acrobacia, para vencer la valla del arquero Sean Johnson.

El entrerriano nacido en Gualeguaychú entra a un selecto grupo de ganadores de este premio, entre los que figuran el surcoreano Son Heung-min (2025), el sueco Zlatan Ibrahimovic (2018) y compatriotas como Luca Orellano (2024) y Luciano Acosta (2023).