La actividad en el Parque Berduc reunió más de 170 de estudiantes de toda la provincia.

Paraná recibió las instancias finales de los Juegos Interescolares Entrerrianos en handball Sub 14 femenino y masculino, con la participación de más de 170 estudiantes. La actividad fue organizada por el Consejo General de Educación (CGE), a través de la Dirección de Educación Física. Se trata de una propuesta educativa y deportiva destinada a alumnos de establecimientos de toda la provincia.

La directora de Educación Física del CGE, Belén Nesa, precisó que los Juegos se enmarcan en el Programa Moverse Más, establecido por la Resolución Nº 4548/18 del CGE. En ese sentido, destacó que promueven la actividad física, la inclusión y el aprendizaje a través del deporte. Además, subrayó el valor pedagógico de estas prácticas para fortalecer valores como el respeto, la solidaridad, el compañerismo, la superación personal y el juego limpio.

La competencia se organiza en distintas etapas: local, departamental, zonal y provincial. Este martes se disputaron las instancias finales de handball Sub 14, en las categorías femenina y masculina. La primera se desarrolló en el Club Atlético Ciclista, mientras que la segunda tuvo lugar en el Parque Enrique Berduc, donde estuvo presente el presidente del CGE Carlos Cuenca.

Los equipos ganadores fueron el Instituto Las Victorias, de Gualeguaychú, en la categoría masculina, y el Colegio San José, de Concordia, en la femenina.

La propuesta busca garantizar espacios de inclusión y participación para toda la población escolar, generar experiencias educativas significativas y favorecer el encuentro entre estudiantes de distintas instituciones y localidades. Durante está instancia final, el CGE garantizó el traslado de las delegaciones y brindó desayuno, almuerzo y merienda. Asimismo, coordinó el acompañamiento y la atención de los participantes mediante delegados y delegadas.

Desde la Dirección de Educación Física destacaron y agradecieron el compromiso de los equipos de los Centros de Educación Física (CEF), delegados, docentes, equipos directivos y familias que acompañaron las distintas etapas. Su participación hizo posible el desarrollo de esta iniciativa, que fortalece la formación integral de los estudiantes entrerrianos mediante el deporte, la participación y el encuentro.