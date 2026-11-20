Paraná recibió este viernes la primera jornada del ciclo de capacitación Gestión legal, mecenazgo y actualidad en el deporte, una propuesta destinada a fortalecer los conocimientos y las herramientas de gestión de las instituciones deportivas, deportistas y personas interesadas en acompañar económicamente proyectos del sector.

El encuentro, organizado por la secretaría de General de la Gobernación, a través de la secretaría de Deportes de la provincia, contó con más de 120 asistentes, entre deportistas federados, representantes de instituciones deportivas, potenciales mecenas, contadores y abogados, entre otros actores vinculados al ámbito deportivo y empresarial.

La capacitación estuvo a cargo de los abogados Fernando Spiazzi y Judith Abreu, quienes desarrollaron contenidos vinculados a la Ley de Mecenazgo Deportivo y su reglamentación, los alcances y el funcionamiento del régimen, los requisitos y procedimientos para su implementación, las oportunidades que ofrece a clubes y deportistas y los aspectos prácticos para impulsar proyectos mediante esta herramienta.

La jornada tuvo un espacio destinado a preguntas e intercambio con los disertantes, en el que los participantes pudieron plantear sus inquietudes y profundizar sobre distintos aspectos de la normativa y su aplicación. Este intercambio enriqueció la capacitación y permitió acercar respuestas concretas a quienes buscan desarrollar proyectos a través de la Ley de Mecenazgo Deportivo.

Durante la apertura, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, destacó que la Ley de Mecenazgo Deportivo comenzó a gestarse durante la campaña electoral, antes del inicio de la actual gestión, como parte de una propuesta para fortalecer a las asociaciones civiles deportivas, los clubes, las federaciones y los deportistas. Asimismo, repasó las distintas etapas que atravesó la iniciativa, desde su elaboración y tratamiento legislativo hasta su reglamentación e implementación, y remarcó el acompañamiento permanente del gobernador Rogelio Frigerio para concretarla.

Uranga señaló que el Mecenazgo Deportivo propone un nuevo esquema de generación de recursos para el deporte, a partir de la articulación entre el Estado, el sector empresarial y las instituciones o deportistas. Asimismo, destacó su alcance provincial y el criterio de equidad del régimen, que contempla tanto a las entidades de mayor trayectoria como a los clubes más pequeños, generando oportunidades para impulsar proyectos y acompañar el crecimiento deportivo.

La jornada tuvo una activa participación de los asistentes, quienes se llevaron herramientas concretas para avanzar en la formulación y el desarrollo de proyectos en el marco de la Ley de Mecenazgo Deportivo. Además, el secretario convocó a las instituciones, dirigentes, entrenadores y deportistas a difundir sus alcances y contribuir a que el sector empresarial también conozca las posibilidades que ofrece el régimen.

Finalmente, el funcionario sostuvo que la organización institucional, la correcta administración de los recursos humanos y materiales y la disponibilidad de herramientas de financiamiento son aspectos fundamentales para mejorar la calidad, el desarrollo y el crecimiento del deporte entrerriano. El ciclo continuará con nuevos encuentros en distintos puntos de la provincia, con el propósito de ampliar el conocimiento y promover la utilización de esta herramienta en toda la comunidad deportiva.