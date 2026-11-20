Sionista intentará abrochar su clasificación a las semifinales de la Liga Provincial de Básquet.

Se jugarán los partidos revanchas de cuartos de final del certamen organiza por la Federación Entrerriana y los que ganaron el miércoles irán por otra alegría para avanzar, los que perdieron intentarán empatar la historia. Además, prosigue el Repechaje.

Sionista buscará ratificar su favoritismo sobre Luis Luciano y en Urdinarrain tratará de ganar para barrer la serie de cuartos de final e instalarse entre los cuatro mejores de la Liga Provincial de Básquet.

En la noche de este viernes, el conjunto de la capital entrerriana afrontará el partido revancha en busca de la victoria que le permita terminar con este mano a mano y meterse las semifinales de la competencia.

Tras vencer por un amplio 82 a 54 en Paraná, ahora el conjunto dirigido por Santiago Vesco intentará ratificar su potencial de candidato para dar otro paso en el campeonato.

Por otra parte, Recreativo y Ciclista están obligados a no fallar, si no lo logran se despiden de la temporada. Recre juega en La Paz contra Independiente y Ciclista hará lo propio en Federación con Social Federación.

Los dos salen a la ruta obligados a ganar para empardar la llave, seguir con vida en el torneo y forzar la serie a un tercer y último encuentro, señala Paraná Deportes.

En la instancia de Repechaje, los equipos pelean por las dos plazas disponibles para jugar la próxima edición de la Liga Federal.

Tanto el Bochas como el Verde están 1 a 0 abajo en sus duelos. Recreativo perdió 92 a 84 con Independiente y Ciclista cayó 83 a 69 con Social Federación. Ahora de visitante deberán corregir el rumbo.