En conferencia de prensa, las autoridades municipales y organizadores presentaron oficialmente la edición 2027 de la tradicional Maratón Internacional de Reyes de Concordia. La prueba central se disputará el sábado 9 de enero, a partir de las 20, con largada en la esquina de San Lorenzo y Sarmiento y llegada en el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio”. En tanto, la distancia complementaria de 5 kilómetros largará a las 20.20.

Por último, la Mini Reyes para los más chicos tendrá lugar al día siguiente, el domingo 10 de enero por la tarde.

Detalles de la conferencia de prensa

Del lanzamiento participaron de la tradicional prueba el intendente Francisco Azcué; el subsecretario de Deportes, Gustavo Bou; uno de los coordinadores técnicos de la carrera, Martín Méndez; el secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda, Pablo Ferreyra; y el gerente de Rudas —sponsor oficial del evento—, Gustavo Rudaszewski.

Martín Méndez —ganador de una edición y corredor de la prueba desde los ocho años—, quien comparte la coordinación técnica junto a Javier Benítez, expresó su emoción por este rol: “Contribuir a la ciudad como responsable de la prueba me pone muy feliz; la Maratón de Reyes es gran parte de mi vida deportiva”.

Los detalles y modificaciones del circuito, según explicó Méndez: la carrera principal de 10 kilómetros (9,9 km exactos en la medición técnica) mantendrá su punto de partida tradicional en San Lorenzo y Sarmiento, aunque presentará un leve ajuste en su trazado urbano ondulado, sumando el desafío propio de las pendientes de Concordia y el calor de enero.

Por su parte, el subsecretario de Deportes de Concordia, Gustavo Bou, celebró la concreción del evento y agradeció el respaldo institucional y privado: “Es fundamental que el municipio, a través de la Subsecretaría de Deportes, pueda llevar adelante esta carrera que es de todos nosotros. Agradezco a Gustavo de Rudas por aceptar este desafío y a todo el equipo municipal que está capacitado para brindar un gran espectáculo”.

Finalmente, Bou destacó el significado personal de encabezar la organización: “Me ha tocado acompañarla desde la tribuna, correrla y hoy ser parte de la organización. Para mí es un orgullo enorme e invito a todos a sumarse”.

Recorridos y detalles de la maratón

La largada será a las 20, desde Sarmiento y San Lorenzo hacia Isthilart, luego Urdinarrain y Alvear —pasando por la histórica Plaza España— hasta calle Alem. Allí doblará a la izquierda hacia Laprida para conectar con Bernardo de Irigoyen (que continúa como 1º de Mayo) hasta La Rioja.

Luego tomará La Rioja a la izquierda hasta calle Salta, doblará en Lamadrid y retomará San Lorenzo hasta el ingreso y meta en el Corsódromo.

Por su parte, el recorrido de 5K largará a las 20.20: partirá desde Urquiza y Tucumán, avanzando por Urquiza hacia 1º de Mayo, La Rioja, Salta, Lamadrid y San Lorenzo hasta la llegada en el Corsódromo.

A la altura de Plaza 25 de Mayo, los corredores de los 5K se acoplarán al pelotón de los 10K para compartir el tramo final hacia la meta.

Por otra parte, el valor inicial de la inscripción fue fijado en 30.000 pesos. El registro de manera online queda habilitado a partir de este viernes, a través de la plataforma de Cronomet, mientras que en los próximos días se anunciarán las fechas y lugares para las inscripciones presenciales.