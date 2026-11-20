Vélez y Belgrano se enfrentan este viernes, desde las 20, en el Estadio José Amalfitani por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El Fortín terminó tercero en su zona y quiere continuar en la pelea por el campeonato, mientras que el conjunto cordobés, con la participación en la Copa Libertadores asegurada para el próximo año por haber sido campeón del Apertura, visita Liniers con el deseo de estar en cuartos.

El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto llega de una derrota de visitante contra Unión por 2-0 y perdió la chance de meterse en Libertadores. La última vez que sumó de a tres fue el 25 de octubre, contra Central Córdoba, en una goleada por 5-0. Aun así, por haber terminado sexto en la tabla anual, ya tiene su cupo confirmado para la Copa Sudamericana 2027.

A su vez, los comandados por el Ruso Zielinski también vienen de perder: fue un 2-1 en su visita a Gimnasia en La Plata. Belgrano no pasa un buen momento, más allá de haber finalizado sexto en la Zona B: de sus últimos cinco encuentros perdió tres, empató uno y ganó el restante.

Sin embargo, el Pirata tiene un equipo con varias figuras y se ilusiona con meterse en cuartos como visitante al igual que hizo en el Apertura con Talleres.

FORMACIONES

VÉLEZ

Tomás Marchiori; Joaquín García, Leo Cristaldo, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Diego Valdés; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

BELGRANO

Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Sporle; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Ramiro Hernandes, Lucas Zelarayán, Emiliano Rigoni; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Héctor Paletta. Cancha: Vélez. Hora: 20 (TNT Sports).