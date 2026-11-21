En el estadio Dr. Julio Federik, este sábado Belgrano e Instituto se enfrentaron para definir al campeón de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol 2026. Esta final premió al mejor equipo entre aquellos que no ingresaron a la Supercopa de la LPF, cuya definición será este domingo entre Club VF y Neuquen.

El partido se definió en la segunda mitad del encuentro. Luego de una buena atajada del arquero visitante frente a un remate desde el costado izquierdo de Tobías Zórzoli, la pelota le quedó a Luis Flores, que enganchó frente al arquero y definió con poco ángulo por el costado derecho para anotar el 1-0. Ocurrió a los 18 minutos del complemento.

El equipo conducido por Rubén Zuázaga saltó al campo de juego con: Kunzi Rey; Julián Chaparro, Ayrton Isa, Franco Lozano, Valentín Herlein; Yair Duarte, Nahuel Martínez, Lorenzo Osquiguil; Luis Flores, Tobías Zórzoli y Brian Miccelli.

La Gloria, dirigida por Agustín Barrera, entró a la cancha con: Lisandro Weber; Leandro Claro, Mirko Vázquez, Lorenzo Herrera, Tomás Schumacher; Maycol Palacio, Roberto Escalada, Yair Loza, Samir Onzari; Román Gigena y Yamil Ayala.

Campeón en Sub 20

El Mondonguero también festejó en la categoría formativa. El Sub 20 de la institución se impuso en la definición de la Copa de la Liga frente a Universitario, también por 1-0, en el estadio Luis Renaud perteneciente a Neuquen. En este caso el gol fue de Luca González para concluir el torneo con una victoria valiosa para la institución.

La Supercopa el domingo

Este domingo se definirá la Supercopa de la Liga Paranaense de Fútbol con doble acción en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. En primer turno, desde las 13.30, se definirá el Sub 20 entre Patronato y Don Bosco para definir al mejor equipo de la ciudad en esa categoría. La final será a partir de las 17. En este caso, Club VF se medirá con Neuquen para determinar al gran ganador de la Liga Paranaense de Fútbol. Este encuentro contará con el arbitraje de Santiago Mainero.