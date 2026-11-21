Este sábado se definirá al campeón de la Copa Sudamericana 2026. El duelo para definir al ganador se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, y enfrentará a Boca Juniors y Atlético Mineiro.

El cotejo comenzará a las 19.30 y contará con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, acompañado por los asistentes Nicolás Tarán y Andrés Neivas. Juan Benítez y Milciades Saldívar serán cuarto y quinto árbitro, respectivamente; mientras que el VAR estará a cargo de Antonio García.

En su recorrido, el Xeneize llegó desde la Copa Libertadores luego de quedar tercero en su grupo tras sufrir una inesperada derrota ante la Universidad Católica en La Bombonera y afrontó la Copa Sudamericana desde los 16avos de final, en los que dio cuenta de O’Higgins (empate 1-1 y victoria 4-3 en los penales), Recoleta (7-1), Sao Paulo (2-1) y Vasco da Gama (3-2).

El Galo jugó la Copa Sudamericana desde el arranque y se impuso en el Grupo B con 10 puntos luego de obtener tres victorias, un empate y dos derrotas. Esta posición le permitió saltearse los 16avos de final y comenzar en octavos, instancia en la que derrotó a Bragantino (3-2), luego venció a Santos (4-4 y 3-1 en los penales) y Montevideo City (3-2).

Para este partido Rodolfo Arruabarrena guarda una sola incógnita: Alan Velasco o Tomás Aranda. Cualquiera de los dos será el tercero de los delanteros de un equipo que formará 4-3-3. Velasco viene siendo el titular en esa posición, mientras que Aranda pide pista luego de recuperarse de su lesión y haber sumado sus primeros minutos.

De no mediar ninguna sorpresa, el conjunto comenzaría con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Velasco/Aranda.

En frente, Eduardo Domínguez (técnico campeón con Colón, Estudiantes y Nacional de Uruguay), pondrá a lo mejor que tiene a disposición, tomando en cuenta que el ecuatoriano Alan Franco no estará disponible debido a que fue expulsado ante Montevideo City en la revancha de las semifinales.

Sin él, la duda pasa por la presencia de Víctor Hugo y Maycon, quienes han presentado una incógnita para Domínguez en el armado de su equipo. De todas formas, de no ocurrir nada extraño, el elenco saldrá con: Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Casierra.