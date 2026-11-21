En el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, Boca Juniors enfrentó a Atlético Mineiro en el marco de la final de la Copa Sudamericana. El árbitro fue el uruguayo Andrés Matonte, acompañado en el VAR por Antonio García.

El partido

Atlético Mineiro entró a la cancha con: Everson; Natanael, Vitor Fernandes, Ruan Tressoldi, Renan Lodi; Mamadyt Cissé, Kevin Castaño; Tomás Cuello, Fred, Kaua Pascini; Bernard.

En frente, Rodolfo Arruabarrena dispuso a: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

La primera chance del partido llegó a los tres minutos, cuando un intento de disparo de Sebastián Villa dio en un rival y provocó el error de Everson, cuando parecía un balón de fácil control. Miguel Merentiel atacó la pelota suelta y llegó a definir, pero su remate dio en el travesaño con el arco vacío. Increíble.

A los 12 volvió a llegar. Fue con un centro de Sebastián Villa desde la izquieda que encontró a Santiago Ascacíbar por la derecha. El mediocampista definió al gol en soledad, pero estaba tan solo que pasó lo evidente: se encontraba en offside. El tanto fue correctamente anulado.

Sobre los 16 minutos llegó la apertura del marcador en una jugada de pelota parada. Fue un tiro de esquina desde la izquierda que, tras un despeje, le dejó la chance del centro a Lautaro Blanco. El envío del lateral llegó a Aranda, que intentó rematar y se encontró con un bloqueo, pero esta vez el bloqueo habilitó a Ascacíbar, que definió alto y convirtió el 1-0.

Merentiel tuvo la chance de meter el segundo gol tras un error en la salida del conjunto brasileño, que envió el balón para el arquero y no observó la posición del uruguayo, que tomó la pelota. Pese a superar a Everson, Merentiel no definió y decidió dar el pase hacia atrás para Blanco, que intentó un centro que salvó al Galo.

A los 39, un tiro de esquina desde la izquierda ejecutado por Blanco encontró a Di Lollo en soledad. El sólido cabezazo del defensor encontró una aun mejor respuesta de Everson que evitó el tanto con una gran estirada hacia su derecha.

A los 47 minutos llegó la tercera chance clara para Merentiel. En este caso, el uruguayo recibió un pase de Milton Delgado entre líneas y encaró hacia el arco por el costado izquierdo del ataque. Cuando debió buscar el remate, se frenó y corrió hacia atrás para definir de mediavuelta con la marca encima. Un rival despejó el balón cerca del arco.

Y en la primera jugada del segundo tiempo llegó el gol de Boca. Un desborde de Villa por la izqueirda derivó en un centro bajo para la llegada de Merentiel, que solo tuvo que empujar para el 2-0 parcial a los tres minutos.

La primera chance clara del conjunto brasileño llegó con una buena triangulación por derecha con un centro de Ayrton Preciado para la llegada de Bernard, que remató de volea y le erró al arco por muy poco. Fue un aviso para el Xeneize.

Montero tuvo dos buenas intervenciones contra Vitao. Primero en un remate de larga distancia que controló sin dar rebote y en la segunda tras un cabezazo dentro del área que lo encontró bien parado, arrojándose hacia su costado derecho.

A los 26 minutos tuvo la chance del tercero el conjunto Xeneize luego de una recuperación en la salida. Villa asistió a Valencia en el mano a mano contra Everson por el costado izquierdo. El ecuatoriano buscó el poste izquierdo, pero el arquero adivinó la intención y desvió el balón hacia el tiro de esquina.

A los 40 minutos estuvo cerca otra vez el conjunto argentino. Un buen pase de Belmonte para Velasco permitió al ex Independiente habilitar a Blanco, que pasó a toda velocidad por izquierda. Cuando por la otra banda Valencia pedía la pelota, el lateral decidió un potente remate que acabó yéndose desviado.

Velasco tuvo doble chance de anotar el tercer tanto dos minutos más tarde. En este caso fue primero con un remate de derecha que un defensor sacó sobre la línea y en la segunda fue un zurdazo que se fue desviado por el costado derecho del arco de Everson.

Y después de un errado increíble de Valencia en el que definió muy mal tras un centro atrás de Lozano, Velasco volvió a tener el gol con una excelente jugada personal en la que se escapó por la derecha y sacó el remate bajo y cruzado que hizo lucirse a Everson con una muy buena atajada.

Pese a perderse varios goles en el final, Boca no dejó pasar la oportunidad y se consagró campeón de la Copa Sudamericana. Superó a Atlético Mineiro prácticamente de punta a punta para quedarse con la tercera Copa Sudamericana de su historia e interrumpir una racha de 18 años sin títulos internacionales.