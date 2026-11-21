Este viernes por la noche, la acción correspondiente a la Liga Argentina de Básquet encontró a Central Entrerriano jugando en la ruta. En el estadio El Coliseo del Boulevard, el Rojinegro visitó a Ciclista de Junín en el marco de la Conferencia Sur del certamen.

Este segundo juego como visitante de forma consecutiva comenzó siendo favorable al anfitrión, que se impuso en el primer parcial por 25-21 y en el segundo cuarto estiró la diferencia hasta ponerse por encima por 47-33. Para el visitante, el partido requeriría de mucho esfuerzo en la segunda mitad para seguir en partido.

En el tercer cuarto no logró acercarse y la diferencia de 14 puntos se mantuvo. El parcial terminó igualado 20-20 con Ciclista yéndose al último descanso con victoria parcial por 67-53. Fue en el tramo final que los dirigidos por Carlos Pascal encontraron respuestas y se acercaron en el marcador. Aunque se impusieron por 25-16, no pudieron impedir la derrota final por 83-78.

El goleador del juego estuvo en el local: Damián Tintorelli anotó 20 puntos y tomó 14 rebotes en una destacada actuación para el conjunto dueño de casa. En la visita sobresalió Johu Castillo Borja con 13 puntos y cinco rebotes, aunque también hubo un buen aporte de Juan Siboldi con 12 tantos para su equipo.

La derrota dejó a Central Entrerriano en la 13ª posición de la Conferencia Sur con un acumulado de 4-6. Tendrá revancha rápida, porque el domingo enfrentará a Centenario de Venado Tuerto como visitante en su tercer partido consecutivo en esa condición. El cotejo comenzará a las 21 en el estadio Mateo Migliore.

Ciclista, por su parte, tiene un acumulado de 5-2 con el que está en la cuarta ubicación del torneo y en la próxima presentación recibirá a Unión de Mar del Plata el próximo martes 24, desde las 21.