Este sábado por la madrugada se desarrolló la clasificación correspondiente al 21° Gran Premio de la temporada del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. En el circuito callejero de Las Vegas, los pilotos fueron a buscar la mejor posición de partida posible para la final que se desarrollará este domingo por la madrugada.

Luego de dar la sorpresa en la tercera práctica libre con un quinto puesto, el argentino Franco Colapinto tenía chances de dar un golpe sobre la mesa al momento de la Clasificación, aunque no fue una tarea sencilla.

Pese a la enorme diferencia vista durante el primer tramo respecto a los seis últimos coches, El argentino debió esperar hasta el final para saber si había avanzado hacia la siguiente rueda clasificatoria. Su tiempo de un minuto, 35 segundos y 930 milésimas lo forzó a esperar otros resultados.

Los eliminados del primer tramo fueron Oliver Bearman, Valtteri Bottas, Lance Stroll, Fernando Alonso, Sergio Pérez y Rafael Câmara. El primero de todos, por otra parte, fue George Russell, con un tiempo de un minuto, 34 segundos y 664 milésimas.

En la Q2 se vio la mejor cara de Alpine, siempre con Colapinto “remolcando” a Pierre Gasly, que aprovechaba el aire limpio detrás del argentino para realizar sus tiempos de clasificación. En esta ronda dio la sorpresa y llegó a estar primero, pero acabó segundo por detrás de Max Verstappen, cuyo tiempo fue de un minuto, 34 segundos y 394 milésimas.

Colapinto se sirvió del aire limpio que le dejó Arvid Lindblad y también consiguió sortear esta etapa con un tiempo de un minuto, 34 segundos y 982 milésimas, a menos de seis décimas del más veloz de todos.

Los eliminados en esta instancia fueron Alex Albon, Gabriel Bortoleto, Carlos Sainz, Nico Hulkenberg, Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Sorprendentemente los dos Ferrari quedaron fuera en esta ronda.

Y en la Q3 no hubo mucho que hacer para Alpine, que esta vez salió temprano a buscar su tiempo sin éxito y en el final se encontró en medio de la pelea interna de Mercedes que llevó a Kimi Antonelli a reducir la velocidad para quedar por detrás de todos los autos en una pequeña fila india (estaban involucrados los Alpine y los Racing Bulls, además de George Russell) y aprovechar el aire limpio de todos ellos.

Y vaya si le sirvió a Antonelli, que acabó registrando un tiempo de un minuto, 33 segundos y 893 milésimas para quedarse con una sorpresiva pole por delante de Verstappen y Russell, su compañero de equipo.

Colapinto clasificó 10° con un tiempo de un minuto, 35 segundos y 314 milésimas y sin haber sido asistido por su compañero en ningún momento de la clasificación. De todas formas, en la final largará en el noveno lugar debido a una sanción impuesta a Oscar Piastri que lo obligará a partir desde el 17° lugar.

Otro sancionado es Antonelli, que retrocederá al sexto lugar de la grilla, dejándole el primer puesto a Verstappen, seguido por Russell. La carrera final será este domingo a partir de la una de la mañana.