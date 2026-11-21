Este sábado, la jornada por el Torneo Clausura de la Liga Profesional comenzó con victoria visitante: Barracas Central venció a Defensa y Justicia por 1-0. El duelo se enmarcó en los octavos de final del campeonato y su árbitro fue Pablo Echavarría, acompañado en el VAR por Bryan Ferreyra.

La victoria en el estadio Norberto Tomaghello le dio paso al Guapo a los cuartos de final, en donde se medirá con el vencedor entre Rosario Central y Gimnasia de Mendoza. Para el Halcón la temporada terminó en este partido y no habrá torneo internacional el próximo año.

El partido

Para comenzar el cotejo, Julio Vaccari eligió a: Matías Borgogno; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martínez, Demian Domínguez; Santiago Sosa, César Pérez; Jeremías Lucco, David Barbona, Juan Gutiérrez; Leandro Fernández.

En frente, Damián Ayude eligió a: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Yonatthan Rak, Rodrigo Insúa; Esteban Rolón, Iván Tapia; Rodrigo Bogarín, Norberto Briasco, Enzo Taborda; Nicolás Orsini.

La acción del partido comenzó con el visitante asumiendo el protagonismo. La primera chance fue en los pies de Iván Tapia, que tomó el balón a unos 25 metros del arco y sacó un remate que buscó el costado derecho de Matías Borgogno. Con un rechazo hacia su derecha, el arquero local impidió la apertura del marcador.

Barracas siguió manejando las acciones y tuvo la siguiente con una buena asociación de Enzo Taborda por la banda izquierda que derivó en una pared con Rodrigo Insúa que le permitió avanzar hacia el área. Una vez en el borde, el mediocampista sacó un potente remate al costado derecho de Borgogno, que volvió a rechazar poniendo sus brazos con firmeza.

El Halcón respondió poco después con un intento de Leandro Fernández de larga distancia. El remate buscó el costado izquierdo de Marcelo Miño, que se arrojó bien hacia ese costado para impedir la apertura del marcador.

Pero el dominio del Guapo siguió y hubo una chance inmejorable para Nicolás Orsini. El ataque fue otra vez por la banda izquierda y en esta ocasión el centro de Taborda fue directo al borde del área chica, en donde Orsini ganó de cabeza. El remate del ex Boca se fue desviado, pese a que intentó colocarlo en el lado izquierdo de Borgogno.

Pero la apertura del marcador no tardó en llegar. Fue a los 29 minutos, en un tiro de esquina ejecutado desde la derecha por Iván Tapia. El envío del mediocampista encontró el cabezazo de Norberto Briasco, que cruzó el remate al costado derecho de Borgogno para el 1-0 parcial. El visitante obtuvo lo que merecía.

Y fue por más, porque Insúa desbordó por el costado izquierdo y tras recibir un pase en profundidad de Taborda sacó un remate fuerte y cruzado que se fue desviado por el costado izquierdo del arco defendido por el anfitrión.

Antes del descanso tuvo la chance del empate el dueño de casa, pero Miño concretó una gran atajada frente a la definición de David Barbona, que llegó solo por el centro del ataque y recibió el pase hacia atrás de Jeremías Lucco antes de rematar abajo y al costado derecho del arquero.

Ya en el complemento, Defensa buscó con pocas ideas el gol de la igualdad y tuvo una muy buena chance en un balón jugado al área desde el lateral. Tiziano Perrotta bajó la pelota para la llegada de Fernández, que intentó pinchar la pelota por encima de Miño en el mano a mano, aunque no tuvo éxito.

Sobre el final, el Guapo tuvo la chance de ampliar la diferencia tras un pelotazo largo que llegó al área a la posición de Jhonatan Candia. El atacante ganó la pelota y definió cruzado de forma poco ortodoxa. El balón superó a Borgogno, pero dio en el poste y se fue rechazado por el fondo local.

El Halcón también tuvo su chance en un centro de tiro libre desde el costado derecho que se desvió en el camino y le cayó a David Martínez. Aunque el defensor ganó de cabeza y remató bien, lo acabó haciendo al travesaño: no pudo ser. El partido fue para Barracas.

Video: Liga Profesional.