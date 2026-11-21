El "Bicho" terminó segundo en su zona y si avanza ante Independiente, irá contra Vélez.

Este sábado seguirá la actividad correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Tras la clasificación de Vélez ante Belgrano por penales, este sábado se definirán otros dos clasificados, entre los que estará el rival del Fortín en la próxima ronda.

15: Defensa y Justicia - Barracas Central

En el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela, Defensa y Justicia recibirá a Barracas Central. El partido contará con el arbitraje de Pablo Echavarría, acompañado en el VAR por Bryan Ferreyra. La transmisión de este encuentro estará a cargo de ESPN premium.

El Halcón logró la clasificación a esta fase luego de finalizar en el cuarto lugar de la Zona A con 28 puntos. La derrota ante Boca Juniors por 1-0 en la última fecha lo marginó de los puestos de Copa Sudamericana y el próximo año no tendrá actividad internacional a excepción de que se imponga en el Torneo Clausura.

Para este partido, Julio Vaccari citó a: Lautaro Amadé, Matías Borgogno, Julián López, Ayrton Portillo, Nazareno Roselli, Lucas Souto, Ezequiel Burdín, David Martínez, Santiago Sosa Yung, Demián Domínguez, Aaron Molinas, Damián Fernández, César Pérez, Maximiliano Porcel, Fernando Román, David Barbona, Agustín Hausch, Domingo Blanco, Leandro Fernández, Jonás Cabrera, Tiziano Perrotta, Juan Gutiérrez y Jeremías Lucco.

El Guapo, por su parte, acabó quinto en su grupo con 26 puntos y debajo de River Plate solo por diferencia de gol. El elenco dirigido por Damián Ayude viene de vencer a Racing por 2-0 y mantiene la ilusión de clasificar a un torneo internacional. De no ganar el Clausura (cupo directo a Copa Libertadores) podría optar por la Sudamericana si se produce el corrimiento de dos plazas clasificatorias.

El técnico de Barracas convocó a: Nicolás Capraro, Damián Martínez, Rodrigo Insúa, Tomás Porra, Iván Tapia, Norberto Briasco, Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Iván Guaraz, Elías Pereyra, Carlos Arce, Jhonatan Candia, Valentino Gandín, Enzo Taborda, Rodrigo Bogarín, Marcelo Miño, Nicolás Orsini, Esteban Rolón, Tomás Lavezzi, Gastón Campi, Juan Insúa y Facundo Bruera.

17: Argentinos Juniors - Independiente

El estadio Diego Armando Maradona será sede del encuentro por los octavos de final entre Argentinos Juniors e Independiente. El árbitro del partido será Jorge Baliño, con la presencia en el VAR de Fernando Echenique. La transmisión de este partido estará a cargo de TNT Sports.

El Bicho estuvo hasta la última fecha peleando por ganar la Tabla Anual, pero la victoria de Boca Juniors y la derrota 2-0 frente a Huracán lo dejaron sin chances, aunque cumplió el segundo objetivo: clasificó a la Copa Libertadores. En su zona terminó segundo (31 puntos) por detrás de Rosario Central (34), lo que le permitió jugar como local en esta instancia.

Para este partido, Nicolás Diez citó a: Erik Godoy, Facundo Carrizo, Diego Porcel, Hernán López Muñoz, Gastón Verón, Gabriel Florentín, Nicolás Oroz, Gonzalo Siri, Santino Gianini, Kevin Gutiérrez, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto, Kevin Coronel, Mateo Mendoza, Brayan Cortés, Claudio Bravo, Tomás Molina, Joaquín Gho, Emiliano Viveros, Gino Infantino, Ryouga Kida, Gastón Bouhier, Benjamín Rey y Facundo Jainikoski.

El equipo de Jádson Viera pasó por diferentes inconvenientes a lo largo del certamen y ahora necesita de diversos resultados para clasificar a la Copa Sudamericana, ya que no consiguió hacerlo por sus propios medios. En su zona terminó séptimo con 23 puntos luego de vencer a Deportivo Riestra por 2-1 en la última fecha.

El técnico del Rojo eligió convocar a: Rodrigo Rey, Santiago Mele, Franco Calderón, Santiago Arias, Nahuel Banegas, Juan Fedorco, Facundo Zabala, Leonardo Godoy, Juan Arrayago, Sebastián Valdez, Maximiliano Meza, Luciano Cabral, Mateo Pérez Curci, Facundo Cruz, Juan Marcone, Tomás Parmo, David Martínez, Ezequiel Ávila, Santiago Montiel, Iván Morales, Imanol Machuca, Matías Abaldo, Josías Palais y Felipe Tempone.

Fixture y resultados | Octavos de final | Liga Profesional

Viernes 20/11:

Vélez 2-2 Belgrano. Penales: 3-1.



Sábado 21/11:

15: Defensa y Justicia - Barracas Central.

17: Argentinos Juniors - Independiente.



Domingo 22/11:

16: Rosario Central - Gimnasia (Mendoza).

19: River Plate - Lanús.

22: Instituto - Huracán.



Lunes 23/11:

17: Gimnasia (La Plata) - Newell’s.



Miércoles 25/11:

21: Boca Juniors - Independiente Rivadavia.