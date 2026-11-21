Tomás Marchiori contuvo tres penales y se transformó en la figura de la victoria de Vélez.

Este viernes por la noche se definió al primer clasificado hacia los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026. Vélez Sarsfield recibió a Belgrano en el estadio José Amalfitani en un duelo que contó con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, acompañado por Héctor Paletta en el VAR.

Tras empatar 2-2 e imponerse 3-1 en los penales, Vélez se metió en los cuartos de final y espera por el ganador entre Argentinos Juniors e Independiente, que definirán al clasificado este sábado por la tarde.

Al Pirata se le terminó el Clausura, pero deberá seguir entrenando, ya que antes de fin de año tendrá el encuentro por el Trofeo de Campeones al ser el campeón del Apertura.

El partido

Para comenzar el juego, Guillermo Barros Schelotto eligió a: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Leo Cristaldo, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Ronaldo Martínez.

En frente, Ricardo Zielinski confió en: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Ramiro Hernandes; Lucas Passerini.

La primera ocasión de riesgo fue para el anfitrión. En una gran acción al borde del área grande, Lucas Passerini recibió de espaldas al arco y tocó hacia la izquierda del ataque para habilitar la carrera de Ramiro Hernandes. El mediocampista quedó mano a mano con Tomás Marchiori y perdió el primer duelo, pero en el rebote y con el arco vacío definió para el 1-0 parcial a los 11 minutos de juego.

El gol no derrumbó a Vélez, que comenzó a construir sus jugadas para buscar la igualdad. Así llegó un centro bombeado al área que Ronaldo Martínez bajó de manera poco ortodoxa para la llegada de Manuel Lanzini el ex River intentó definir de primera, pero se encontró con la buena salida de Cardozo, que le impidió el tanto.

En la siguiente jugada, el Pirata salió de contragolpe y tuvo el gol en los pies de Lucas Zelarayán. Passerini fue quien envió el pase en profundidad hacia la derecha para el Chino, que al encontrarse mano a mano con Marchiori optó por una definición potente. El balón superó al arquero, pero acabó dando en el travesaño: no pudo ser.

Ya en la segunda mitad del partido, el autor del tanto que abrió el juego aprovechó un rechazo del fondo local para acomodarse y sacar un remate esquinado al costado izquierdo de Marchiori, que se estiró muy bien y envió el disparo al tiro de esquina. Seguían 1-0.

Belgrano comenzaba a merecer más y estuvo cerca del segundo tras un centro desde la izquierda que aprovechó la buena diagonal de Passerini. El atacante llegó solo, pero cabeceó muy mal y perdió una clara chance para el conjunto cordobés.

El Fortín no desesperó y acabó encontrando el tanto del empate en una gran acción personal de Ronaldo Martínez. El paraguayo recibió el balón en la medialuna del área tras una cesión de Diego Valdés, controló de espaldas al arco y giró hacia su derecha para sacar un potente remate al ángulo superior izquierdo del arco de Cardozo y así poner el 1-1 parcial a los 14 minutos del complemento.

Y casi lo da vuelta, porque tras un centro desde la derecha de García, Martínez ganó en el área y su cabezazo acabó dando en el poste izquierdo del arco defendido por Cardozo, que había quedado sin nada que hacer. Luego de un par de intentos por bando, el partido se fue a tiempo extra.

Y en el alargue volvió a aparecer la ventaja para la visita. Esta vez fue Nicolás Fernández, quien sacó un remate de primera tras un rechazo del fondo del Fortín. El disparo se metió contra el poste izquierdo de Marchiori, que no pudo evitar el 2-1 a los 10 minutos de juego del primer tiempo extra.

Pero Vélez no bajó los brazos y a los cinco minutos del complemento del tiempo extra llegó un rebote en Ronaldo Martínez que habilitó a Dilan Godoy. El atacante definió abajo y entre las piernas de Cardozo para el 2-2 definitivo por el que fueron a los penales.

En la tanda, Marchiori fue implacable: contuvo los remates de Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli y Adrián Spörle (los dos primeros a su derecha, el tercero a la izquierda). No alcanzó que Thiago Cardozo tapara el remate de Matías Arias y casi contuviera el de Dilan Godoy para evitar la victoria de Vélez por 3-1.

Además de Godoy, el último, en Vélez convirtieron Rodrigo Aliendro y Ronaldo Martínez. Uvita Fernández fue el único que anotó para el conjunto cordobés.

Video: Liga Profesional.