Meza (izquierda) anotó los dos goles en la victoria del "Rojo".
El segundo partido del día por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional fue en el estadio Diego Maradona. Allí, Argentinos Juniors recibió a Independiente en un duelo que contó con el arbitraje de Jorge Baliño, acompañado por Fernando Echenique en el VAR.
Con la victoria por 2-1 con goles de Maximiliano Meza (el segundo de penal), Independiente se clasificó a los cuartos de final del certamen, instancia en la que enfrentará a Vélez Sarsfield, que el día antes venció a Belgrano por penales. Para Argentinos (empató por medio de Diego Porcel) la temporada finalizó y sabe que en la próxima deberá jugar Copa Libertadores (resta definir si será el repechaje o si lo hará desde la fase de grupos).
Para comenzar el partido, Nicolás Diez eligió de arranque a: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Mateo Mendoza, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Emiliano Viveros, Gastón Verón y Diego Porcel.
En frente, Jádson Viera puso desde el comienzo a: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Santiago Montiel, Maximiliano Meza, Josías Palais; Felipe Tempone.
Nota en desarrollo.