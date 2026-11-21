El segundo partido del día por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional fue en el estadio Diego Maradona. Allí, Argentinos Juniors recibió a Independiente en un duelo que contó con el arbitraje de Jorge Baliño, acompañado por Fernando Echenique en el VAR.

Con la victoria por 2-1 con goles de Maximiliano Meza (el segundo de penal), Independiente se clasificó a los cuartos de final del certamen, instancia en la que enfrentará a Vélez Sarsfield, que el día antes venció a Belgrano por penales. Para Argentinos (empató por medio de Diego Porcel) la temporada finalizó y sabe que en la próxima deberá jugar Copa Libertadores (resta definir si será el repechaje o si lo hará desde la fase de grupos).

Para comenzar el partido, Nicolás Diez eligió de arranque a: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Mateo Mendoza, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Emiliano Viveros, Gastón Verón y Diego Porcel.

En frente, Jádson Viera puso desde el comienzo a: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Santiago Montiel, Maximiliano Meza, Josías Palais; Felipe Tempone.

Nota en desarrollo.