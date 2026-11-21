Cherot estuvo en el campamento que se extendió por cuatro días (Foto: Instagram @basketballwithoutborders).

Hasta este sábado se desarrolló el NBA Basketball Without Borders Next Up, un campamento internacional en el que 80 jugadoras en edad de finalizar el secundario reciben un entrenamiento intensivo. Esta edición, la primera de esta clase, se desarrolló en Singapur y contó con la participación de la entrerriana Santina Cherot.

La jugadora de Rocamora de 17 años no fue la única argentina en viajar: también estuvo Isabella Roldán, jugadora de Unión Bahía de 17 años. Durante cuatro días, ambas fueron parte del grupo de jugadoras que completaron pruebas atléticas, ejercicios de eficiencia de movimiento, estaciones para el desarrollo de habilidades y competencias de tres contra tres y cinco contra cinco. Por otra parte también participaron de seminarios de habilidades para la vida.

Los seminarios y ejercicios fueron encabezados por personalidades de la WNBA, la NBA y la FIBA, entre quienes estuvieron campeonas mundiales y jugadoras galardonadas a nivel internacional.

Uno de los movimientos de Cherot compartido en redes sociales

Cherot es una de las destacadas de Rocamora. En la temporada actual promedia 17 puntos, 4,8 rebotes y 2,8 asistencias en poco más de 28 minutos de juego por partido. Con su club tuvo un arranque ideal: el Rojo suma seis victorias en igual cantidad de presentaciones dentro de la Conferencia Norte.

Este mismo año, además, fue campeona de la Liga Federal en categoría U17 vistiendo los colores de Regatas Uruguay. En dicho certamen fue además la jugadora más valiosa, siendo un baluarte del equipo campeón.

Otra representante

Además de Cherot también estuvo Isabella Roldán, de 17 años y jugadora de Unión Bahía (fusión de Sportivo 9 de Julio y Bahiense del Norte). En ese club promedia seis puntos y 6,3 rebotes en poco más de 25 minutos por partido.

Ambas fueron parte de la selección argentina U17 que se consagró en el Sudamericano 2025 disputado en Asunción, Paraguay. Luego estuvieron en la AmeriCup U18 de este año, certamen en el que ganaron la medalla de bronce, resultado que les permitió obtener el pasaje al Mundial U19 que se disputará en 2027.